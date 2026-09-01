Locura en el último día de mercado: bombazos en Barça y Atleti

El último día del mercado de fichajes ha entrado en su recta decisiva con una sucesión constante de oficializaciones, negociaciones y operaciones de última hora. Los grandes clubes españoles han apurado las últimas horas de la ventana para reforzar sus plantillas, mientras otros equipos han encontrado en las cesiones una fórmula para completar sus proyectos.

El Barcelona, el Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla y el Deportivo son algunos de los protagonistas de una jornada marcada por los movimientos ofensivos y las oportunidades que ofrece el cierre del mercado.

Uno de los fichajes más destacados del día ha sido el de Gabriel Jesus por el Barcelona. El delantero brasileño llega procedente del Arsenal y ha firmado hasta junio de 2029.

De São Paulo al Barça 🇧🇷 pic.twitter.com/xP024UYOFd — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 1, 2026

La operación se ha cerrado por unos 10 millones de euros más variables. El atacante aterriza en el conjunto azulgrana después de que se frustrara la opción de incorporar a Julián Álvarez, que era uno de los grandes objetivos del club para reforzar la posición de delantero centro.

Gabriel Jesus amplía así las alternativas ofensivas de Hansi Flick y aportará experiencia tras sus etapas en el Manchester City y el Arsenal. A sus 29 años, afronta una nueva oportunidad en LaLiga con el objetivo de recuperar su mejor versión.

El Barcelona también ha confirmado la salida de Toni Fernández. El joven futbolista continuará su carrera en el Venezia, aunque el club catalán se guarda una opción de recompra de cara al futuro.

Jonathan David completa el ataque del Atlético

El Atlético de Madrid también ha protagonizado uno de los movimientos más importantes de las últimas horas. El conjunto rojiblanco ha cerrado la cesión del delantero canadiense Jonathan David, procedente de la Juventus, para la temporada 2026-27.

El acuerdo incluye una opción de compra no obligatoria de 25 millones de euros, ejecutable en junio de 2027. El atacante, de 26 años, llega para reforzar una delantera en la que compartirá protagonismo con Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

David cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol europeo, especialmente por su etapa en el Lille, donde se consolidó como uno de los delanteros más destacados de la Ligue 1. Además, es el máximo goleador histórico de la selección de Canadá.

Su incorporación permite al Atlético cerrar su frente ofensivo. Sorloth, pese a que su salida llegó a estar sobre la mesa, continuará en el equipo, mientras que Julián Álvarez también seguirá en el Metropolitano.

El Dépor busca dos refuerzos

El Deportivo de La Coruña podría ser otro de los equipos que se muevan en las últimas horas del mercado. Entre las operaciones que se manejan figura la posible llegada del central José María Giménez, del Atlético de Madrid, en calidad de cedido.

Según esta posibilidad, el conjunto rojiblanco asumiría parte de la ficha del futbolista durante su estancia en Riazor. Además, el Deportivo trabaja en la incorporación de Marc Casadó, procedente del Barcelona.

Ambos movimientos reforzarían de forma notable la plantilla gallega en dos posiciones clave, aunque las operaciones continúan pendientes de cerrarse definitivamente.

Harvey Elliott aterriza en Valencia

El Valencia también ha aprovechado el cierre del mercado para reforzar su ataque con la llegada de Harvey Elliott. El mediapunta inglés, de 23 años, llega cedido procedente del Liverpool para disputar la presente temporada.

Elliott, formado en el Fulham, cuenta ya con una importante experiencia pese a su juventud. Con el Liverpool ha disputado 149 partidos oficiales y también ha pasado por equipos como Blackburn Rovers y Aston Villa.

El club de Mestalla confía en que su capacidad para generar juego y desenvolverse tanto por dentro como desde la banda aporte nuevas soluciones ofensivas al equipo.

El Sevilla suma efectivos

El Sevilla tampoco ha querido quedarse al margen de la actividad de la última jornada. El conjunto hispalense trabaja para cerrar dos incorporaciones en calidad de cedido.

Félix Correia, extremo procedente del Lille, apunta a convertirse en uno de los nuevos refuerzos para aportar desequilibrio y capacidad en el uno contra uno. Junto a él, el delantero belga Lucas Stassin llegaría desde el Saint-Étienne.

Dos movimientos con los que el club andaluz pretende ampliar sus alternativas ofensivas antes del cierre definitivo de la ventana.

Manuel Ángel se despide del Real Madrid

El Real Madrid también ha confirmado una salida. El centrocampista Manuel Ángel ha sido traspasado al Fulham después de ocho temporadas vinculado a la cantera blanca.

El jugador llegó al club en 2018 con solo 14 años y durante su etapa en Valdebebas conquistó varios títulos, entre ellos el triplete con el Juvenil A en la temporada 2022-23. Además, este año logró debutar con el primer equipo.

La recta final del mercado mantiene así el ritmo frenético. Con las horas contadas, los clubes aceleran las negociaciones para cerrar las últimas operaciones de un verano que todavía puede deparar más sorpresas.