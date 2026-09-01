Oficial: Gabriel Jesus ficha por el Barcelona hasta 2029

El FC Barcelona ha hecho oficial el fichaje del delantero brasileño Gabriel Jesus, procedente del Arsenal, quien firma un contrato por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. La incorporación del atacante paulista refuerza una posición que se había convertido en una de las principales prioridades del club azulgrana durante el tramo final del mercado de fichajes.

La operación se ha cerrado por una cantidad cercana a los diez millones de euros fijos más variables. El Barcelona ha aprovechado una oportunidad de mercado para incorporar a un futbolista con amplia experiencia en la élite europea, después de que resultara imposible alcanzar un acuerdo con el Atlético de Madrid por el internacional argentino Julián Álvarez.

Cuando el instinto llama, respondes. ☎️ pic.twitter.com/VgQQPnoneX — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 1, 2026

El delantero del conjunto rojiblanco era la principal opción de la dirección deportiva azulgrana para reforzar el ataque. Sin embargo, la negativa del Atlético de Madrid a negociar su traspaso con el Barcelona obligó al club catalán a explorar otras alternativas. Pese a ello, la entidad no descarta volver a interesarse por Julián Álvarez en futuras ventanas de fichajes.

Las primeras informaciones apuntaban a que Gabriel Jesus, de 29 años, firmaría inicialmente por dos temporadas, hasta 2028, con una tercera campaña opcional. Finalmente, el acuerdo entre las partes se ha cerrado por tres años fijos, una muestra de la confianza del Barcelona en la recuperación y el rendimiento futuro del futbolista brasileño.

El Barça esperó hasta los últimos días del mercado estival para lanzarse definitivamente a por un delantero centro. La llegada de un '9' era una de las peticiones del entrenador Hansi Flick y del director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', especialmente después de la marcha de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

La operación por Gabriel Jesus ha sido, en cierta medida, una adquisición inesperada. El Barcelona no contemplaba inicialmente su fichaje, pero el jugador buscaba una salida del Arsenal ante la competencia existente en el ataque londinense y sus limitadas perspectivas de disponer de minutos. La presencia de jugadores como Viktor Gyökeres y Kai Havertz reducía su protagonismo, circunstancia que abrió la puerta a su llegada al Camp Nou.

El delantero brasileño llegó a Barcelona el pasado lunes para superar las correspondientes pruebas médicas. Tras completarlas satisfactoriamente, el club decidió cerrar la operación y formalizar su incorporación. Gabriel Jesus ya ha sido inscrito en LaLiga y, en principio, podrá estar disponible para el próximo compromiso liguero del Barcelona ante el Valencia.

Una de las principales incógnitas que acompañan al fichaje es el estado físico del jugador. Su trayectoria reciente ha estado marcada por las lesiones, especialmente por la grave rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que sufrió en enero de 2025. La lesión le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante un largo periodo y condicionó su continuidad en el Arsenal.

Después de su recuperación, el brasileño disputó la pasada temporada 27 encuentros y anotó seis goles. Sus números más recientes contrastan con el importante papel que desempeñó durante sus años en el Manchester City, donde se consolidó como uno de los atacantes más utilizados en la etapa de Pep Guardiola.

Formado en el Palmeiras, Gabriel Jesus dio el salto al fútbol europeo en 2017 para incorporarse al Manchester City. En el conjunto inglés disputó 236 partidos y marcó 95 goles. En 2022 fichó por el Arsenal, que pagó más de 50 millones de euros por sus servicios. Con el club londinense acumuló 123 encuentros y 32 tantos.

En total, el delantero ha firmado 127 goles en el fútbol europeo. Su experiencia en equipos acostumbrados a competir por los grandes títulos es uno de los factores que el Barcelona considera más valiosos en su incorporación.

Su llegada también amplía las alternativas ofensivas de Hansi Flick. El técnico alemán ha utilizado a Raphinha como delantero centro en el inicio de temporada, una reconversión que ha permitido al brasileño asumir un papel protagonista. Con Gabriel Jesus, el entrenador gana una nueva opción para ocupar la posición de '9' y puede liberar a Raphinha de esa responsabilidad en determinados partidos.