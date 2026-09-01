Señalan a un miembro del staff del Jaén por llevar una bandera de España en un campo lleno de esteladas

Los hechos ocurridos en los accesos al estadio Martínez Valero de Elche, donde un joven radical del FC Barcelona fue golpeado, reducido y detenido por la Policía Nacional, han provocado la reacción de otros clubes catalanes que reivindican la identidad nacional. El Club Esportiu Europa y Unió Esportiva Sant Andreu han sido esas entidades que se han manifestado y han tenido gestos de rechazo.

El partido entre el Club Esportiu Europa y el Jaén finalizó con un rifirrafe sobre el césped entre Marcel Sgró, futbolista del equipo catalán, y un miembro del staff técnico jiennense. Este lució una bandera de España atada a la cintura para celebrar la victoria 0-3.

Un gesto que no gustó ni a la afición ni a la plantilla catalana y así se lo hizo saber Marcel. El futbolista fue a recriminarle, como él mismo aseguró, que llevase la bandera del país porque "es totalmente innecesario". Para el defensa la afición "es libre de hacer lo que quiera", pero una persona del cuerpo técnico "es pasarse, no tiene ningún sentido, es simplemente salir a provocar y no me ha gustado y hay que decírselo", zanjó.

Marcel Sgrò: "He recriminado al jugador del Jaén que iba con una bandera de España al acabar el partido. Es innecesario, pasarse, ir a provocar". El Europa tiene el campo lleno de esteladas, pero ir con la bandera nacional en España provoca a los lazis.pic.twitter.com/jVSXRZn8bN — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) August 31, 2026

Horas antes del encuentro, desde el Club Esportiu Europa manifestaron su "rechazo absoluto a cualquier muestra de abuso policial y a la restricción de las libertades individuales", en referencia a lo ocurrido en el Martínez Valero. "Los estadios no pueden convertirse en espacios de coacción ni de vulneración de los derechos fundamentales de la ciudadanía", añadieron.

Y, además, invitaron a la afición que fuera a acudir a las gradas de Can Dragó, llenarlas de esteladas, "convirtiendo nuestro campo en un clamor firme por la dignidad y los derechos civiles", al mismo tiempo que animaron al resto de entidades deportivas del país "a sumarse a esta iniciativa y a alzar la voz en sus respectivos estadios".

Reivindicación de esteladas

"Si no les gusta la simbología de nuestra afición y de nuestra tierra, tengan paciencia, porque es apenas la primera jornada de las 38 que jugaremos esta temporada", puso en sus redes sociales la Unió Esportiva Sant Andreu.

😃 Si no us agrada la simbologia de la nostra afició i de la nostra terra, agafeu paciència, perquè és tot just la primera jornada de les 38 que jugarem aquesta temporada. 😉 Sempre hem defensat la llibertat d'expressió i continuarem exercint-la arreu. pic.twitter.com/bSZUJTiKhx — Unió Esportiva Sant Andreu (@uesantandreu) August 30, 2026

"Siempre hemos defendido la libertad de expresión y continuaremos ejerciéndola en todas partes", escribieron en un mensaje acompañado de una fotografía en la que se exhibían la esteladas en El Alcoraz, en Huesca.