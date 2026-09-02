Ceballos vuelve a casa: "He soñado con estar aquí"

Dani Ceballos ya es, oficialmente, futbolista del Real Betis. El centrocampista utrerano protagonizó este miércoles una de las presentaciones más esperadas por el beticismo, después de hacer realidad su regreso a Heliópolis nueve años después de marcharse rumbo al Real Madrid.

El jugador compareció junto al presidente Ángel Haro y el director deportivo Manu Fajardo, todavía con la emoción a flor de piel después de un regreso que se hizo esperar hasta el último suspiro del mercado. Ceballos no escondió sus sentimientos y resumió su estado de ánimo en tres palabras: felicidad, alivio e ilusión.

"He soñado con estar aquí", explicó el futbolista, que vuelve al club donde se formó y dio sus primeros pasos en la élite. Su regreso supone también el reencuentro con una afición que siempre mantuvo viva la esperanza de volver a verle vestido de verdiblanco.

Una vuelta que tuvo que esperar

La operación no fue sencilla. Ceballos decidió apostar firmemente por su regreso al Betis y la operación terminó cerrándose en las últimas horas del mercado. El futbolista ha firmado hasta junio de 2029 después de desvincularse del Real Madrid.

Durante la presentación, el utrerano también explicó que hubo conversaciones que resultaron determinantes para desbloquear su salida de Madrid. Entre ellas, una charla con José Mourinho, quien entendió su deseo de regresar a Sevilla y a un club que el jugador considera su casa.

Ahora comienza una nueva etapa. Ceballos ya se ha ejercitado con sus compañeros a las órdenes de Manuel Pellegrini y afronta el reto de ayudar a un Betis que esta temporada volverá a competir en la Champions League.

El centrocampista, eso sí, pidió paciencia con su estado físico y dejó claro que será Pellegrini quien decida cuándo está preparado para debutar. Lo que ya no admite discusión es su deseo: volver a casa y disfrutar de nuevo del Benito Villamarín como jugador del Betis. Nueve años después, el círculo se cierra.