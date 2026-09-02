Cierre del mercado en LaLiga: Ceballos al Betis, Giménez al Deportivo y Lemar al Elche

El cierre del mercado de fichajes en LaLiga EA Sports ha dejado una trepidante recta final con múltiples movimientos en las oficinas de los principales clubes españoles. En la medianoche de este martes, las inscripciones se sucedieron a un ritmo frenético, confirmando que la austeridad económica que impera en el fútbol nacional obliga a las entidades a apurar hasta el último segundo para cuadrar sus cuentas y formalizar sus plantillas.

Marc Casadó, del Barcelona al Deportivo de La Coruña; Youssouf Fofana, del Milan al Sevilla; Gabriel Jesús, del Arsenal al conjunto azulgrana; y Pablo García, traspasado del Betis al Racing de Santander, fueron inscritos en el tramo final de LaLiga EA Sports, en la medianoche de este martes, en la que sigue pendiente la formalización de Dani Ceballos por el Betis, que puede hacerse fuera de plazo al ser agente libre.

Antes de ellos, en las últimas horas, fueron inscritos Jonathan David (Atlético de Madrid) y Dominik Livakovic (Barcelona). También Mujaid Sadick, central contratado por el Rayo Vallecano; Jeanuel Belocian, defensa que llega al Racing de Santander, y Jens Cajuste, del Nápoles al Málaga.

Igualmente, Roy Revivo, lateral procedente del Maccabi Tel Aviv e incorporado al Elche; los dos últimos fichajes del Sevilla, el extremo Félix Correia, desde el Lille, y el delantero Lucas Stassin, desde el Saint-Étienne; el lateral Rubén Sánchez, traspasado del Espanyol al Elche; Andoni Gorosabel, cedido del Athletic Club al Espanyol; el centrocampista André Almeida, a préstamo del Valencia al Racing de Santander; el delantero Iván Azón, cedido desde el Como al Getafe, y el lateral Héctor Fort, traspasado desde el Barcelona a la Real Sociedad.

Además de ellos, a lo largo del día en las horas anteriores, el Valencia ha inscrito al centrocampista Harvey Elliott, cedido desde el Liverpool; el Racing de Santander al lateral Aarón Martín, desde el Génova, y al extremo Iker Luque, desde el Atlético de Madrid; el Málaga, al central Juan Berrocal, desde el Getafe; Osasuna, al atacante francés Romain del Castillo, desde el Brest; el Deportivo, al extremo Adama Traoré; y el Levante, al centrocampista Axel Tapé cedido desde el Bayer Leverkusen.