La semana de Raúl Asencio se complica aún más: a juicio de nuevo por la difusión del vídeo sexual

La semana de Raúl Asencio se complica aún más después de que hoy se conociese su condena por conducir ebrio. El futbolista arrojó una tasa de alcoholemia de 0,90 mg/l y recibió una sanción económica así como la retirada temporal del permiso de conducir. Pues bien, a eso se suma que este jueves volverá a juicio de nuevo por la difusión del vídeo sexual que tuvo lugar en el año 2023.

La Plaza Nº5 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria da comienzo este jueves, 3 de septiembre, a la vista oral del proceso contra el futbolista Raúl Asencio y otros tres jugadores. Todos ellos se encuentran investigados por su presunta vinculación con la distribución sin consentimiento de unas imágenes de carácter íntimo.

En concreto, el caso se centra en la grabación de un acto íntimo consentido que tuvo lugar en un establecimiento de ocio del municipio de Mogán, situado en el sur de Gran Canaria, el pasado 15 de junio de 2023. La controversia penal radica en la supuesta propagación del material obtenido en dicho encuentro sin el permiso de las personas que aparecen en él, lo que ha derivado en la apertura de estas diligencias procesales.

Uno de los elementos centrales que marcará el arranque y el desarrollo de estas sesiones es la figura jurídica del perdón del ofendido. El tribunal ha especificado que las dos mujeres que figuran como denunciantes deberán decidir en sede judicial si aceptan o no las disculpas presentadas por los encausados. Esta decisión resulta capital, dado que podría suponer la retirada de la acusación en alguno de los supuestos que se juzgan.

Según la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la previsión inicial es que los cuatro deportistas investigados presten declaración mediante videoconferencia. Esta comparecencia telemática se enmarca en el desarrollo de unas vistas que no se limitarán a la jornada inaugural, sino que el calendario judicial prevé que los trabajos continúen también los días 4 y 7 de septiembre.

Como antecedentes más recientes de este caso, cabe destacar la resolución del pasado 30 de julio. En esa fecha, la jueza titular desestimó la nulidad de las actuaciones que habían solicitado los abogados de la defensa. Las partes alegaban presuntos defectos en las pesquisas relacionadas con delitos de descubrimiento y revelación de secretos, así como una acusación de distribución de pornografía infantil. Sin embargo, el fallo determinó que en ningún caso se había acreditado la vulneración de los derechos fundamentales invocada por los letrados.

Por último, aquel mismo auto judicial abordó con detalle la viabilidad procesal del mencionado perdón otorgado por las víctimas. La magistrada puntualizó que su eficacia legal no opera de manera automática para extinguir la responsabilidad penal sobre la totalidad de los delitos investigados. Por el contrario, su validez deberá valorarse en el momento procesal oportuno, es decir, a lo largo del juicio. Solo después de escuchar la declaración directa de las perjudicadas en el plenario y de someter sus testimonios al principio de contradicción, el tribunal estará en disposición de determinar si el perdón es efectivo a todos los efectos legales aplicables.