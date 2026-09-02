Los clubes formadores podrían recibir una mayor parte de los ingresos UEFA con un mecanismo ya diseñado por la UEC

La Union of European Clubs (UEC) ha planteado una política ya elaborada y lista para su aplicación que podría permitir a los clubes formadores europeos recibir una participación más justa en los ingresos generados por las competiciones de clubes de la UEFA.

La propuesta, denominada Player Development Reward (PDR), establece un mecanismo concreto para reservar cada temporada al menos el 5% de esos ingresos y repartirlo entre los clubes que han contribuido a descubrir, formar y desarrollar a los futbolistas que posteriormente compiten en la élite europea.

El mecanismo calcularía las cantidades a partir de dos criterios: la proporción de minutos disputados por cada futbolista en una competición europea y los premios económicos obtenidos por su club en esa misma competición.

La UEC ha lanzado además un simulador que permite estimar el impacto que tendría el sistema a partir de historiales de formación, minutos disputados y datos de premios económicos. Según uno de los ejemplos incluidos en la herramienta, el Hertha 03 Zehlendorf, un club de la quinta categoría alemana que participó en la formación de Antonio Rüdiger, podría haber percibido una media de 178.400 euros anuales durante las últimas cinco temporadas por la participación del jugador en la Champions League con el Chelsea y el Real Madrid, hasta superar los 892.000 euros en ese periodo.

El presidente de la Union of European Clubs, Ovidiu Costețin, defendió que el desarrollo de los futbolistas que llegan a la élite es fruto de un proceso que comienza años antes en clubes de distintos niveles de la pirámide. "El talento no aparece sin más en la cúspide del fútbol. Lo detectan, lo entrenan y lo respaldan durante muchos años clubes de toda la pirámide futbolística", señaló.

La organización sostiene que el PDR permitiría introducir una fuente de ingresos recurrente para los clubes formadores, frente a los actuales mecanismos de compensación por formación y solidaridad, que en determinados casos están vinculados a momentos concretos de la carrera del jugador, como su primer registro profesional o posteriores traspasos.

La iniciativa, apoyada en su innovador simulador, se plantea como un complemento y no como un sustituto de los mecanismos de compensación por formación de la FIFA ni de los actuales pagos de solidaridad de la UEFA. Su objetivo es vincular parte de los ingresos generados por las competiciones europeas con los clubes que realizaron inversiones previas en la formación y desarrollo de los futbolistas.

La UEC considera que el próximo ciclo de reparto de ingresos de la UEFA podría abrir una oportunidad para estudiar la incorporación de un sistema de estas características, una vez concluya el actual marco correspondiente al periodo 2024-2027.