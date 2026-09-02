Raúl Asencio, condenado por conducir ebrio

Raúl Asencio, el futbolista del Real Madrid, fue condenado hace poco más de quince días, el 16 de agosto, en San Bartolomé de Tirajana, Canarias, por un delito contra la seguridad vial al conducir ebrio y arrojar una tasa de alcoholemia de 0,90 mg/l en un control preventivo de tráfico. Según publica Atlántico Hoy, el jugador, que actualmente sufre una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha, reconoció tres días después, en un juicio rápido en el municipio de la isla, los hechos ocurridos.

Al canario, de 23 años, le dieron el alto en la madrugada del sábado al domingo, aunque no tuvo un accidente ni conducía de forma temeraria. La tasa —0,90 mg/l de alcohol en aire espirado— arrojada, casi multiplica por cuatro la tasa máxima permitida —0,25 mg/l—. Además, al superar los 0,60 mg/l, se trata de un delito contra la seguridad vial y no constituye una infracción administrativa.

Por ello, la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia impuso al jugador una multa de cuatro meses a razón de una cuota diaria de 120 euros —más de 14.400 euros en total— y la retirada del permiso de conducir durante ocho meses.

En estos momentos,

Otro juicio pendiente

El central tiene fijado para los días 3, 4 y 7 de septiembre el juicio oral por la causa penal en la que está acusado junto a otros tres antiguos compañeros de las categorías inferiores del Real Madrid. En dicho procedimiento, se juzga la grabación y difusión no autorizada de vídeos de contenido sexual grabados en el sur de Gran Canaria durante el verano de 2023.

La Fiscalía sostiene que Asencio cometió un delito contra la intimidad al exhibir la grabación a otra persona a sabiendas de que se había obtenido de forma ilícita. La Fiscalía habría ofrecido evitar la cárcel a Raúl Asencio si se disculpaba ante las víctimas, aunque esto no lo eximía de sentarse en el banquillo.