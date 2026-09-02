Valencia acogerá el mural de la Selección vandalizado por el separatismo en Barcelona

Lo que para casi toda España ha sido un orgullo enorme, el hecho de ganar el Mundial por segunda vez en nuestra historia, en algunos lugares ha sido motivo de vandalización. En Barcelona, un mural, apenas 24 horas después de su creación, sufrió actos vandálicos que lo destrozaron. Ahora en Valencia va a ocurrir todo lo contrario.

El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de Turismo e Innovación, ha impulsado la creación de un "espectacular" mural de arte urbano en el barrio de Montolivet. "De esta forma, la ciudad demuestra su orgullo por los éxitos del equipo nacional y se consolida como un gran lienzo urbano que apoya y respeta el talento de los artistas", ha anunciado este miércoles la concejala de Turismo, Paula Llobet.

La obra será firmada por el artista urbano Alberto León y comenzará a pintarse este jueves, concretamente en la fachada del Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores de Monteolivet, situado en la plaza Vicente Alcober Coloma.

"El mural capturará la histórica celebración del campeonato, con el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, alzando la Copa del Mundo mientras es manteado por los jugadores. Y la intrahistoria de este mural le aporta un valor añadido muy especial, ya que Alberto León realizó, recientemente, la misma pieza en Barcelona, pero apenas 24 horas después de su creación, este homenaje sufrió actos vandálicos que lo destrozaron", explicó Llobet.

La concejala ha confirmado que uno de los motivos es permitir a Alberto León volver a realizar la misma obra, pero en un lugar seguro, alejado de los vándalos independentistas: "Nos parecía una magnífica oportunidad que Alberto León pudiera volver a realizar en Valencia una obra que tuvo una vida tan corta en otras calles. Aquí tendrá un espacio mucho mayor, podrá mejorar su técnica y, sobre todo, permanecerá para que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de ella con total respeto y orgullo por nuestra selección".