Adama Traoré, hazmerreír en redes: dijo 85 veces "básicamente" en su presentación con el Dépor

Hasta 85 veces dijo Adama Traoré la palabra "básicamente" en su presentación con el Deportivo de la Coruña y, básicamente, eso le ha hecho viral. El excanterano del Barcelona ha dejado una de las ruedas de prensa más curiosas de la historia y no precisamente por un buen motivo.

Este es el resumen… básicamente:

🤯‼️ 85 VECES EN 13 MINUTOS ‼️🤯 🤣 Adama y su "básicamente" pasarán a la historia de las ruedas de prensa más virales. 📺 #ChiringuitoEnergy 📺 pic.twitter.com/FHvn6eCwRj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 3, 2026

"Una opción muy buena para mí, básicamente. Básicamente, para que pudiera yo, básicamente, venir aquí", comenzó Adama Traoré, pero ahí no quedó la cosa y todas sus respuestas tuvieron la palabra mágica de por medio.

"Hablé con Auba, me aconsejó, básicamente, y eso me convenció. También, básicamente, tengo historia con el Dépor. He hecho un trabajo básicamente físico", prosiguió.

En la Premier League, Adama acumuló 271 partidos defendiendo las camisetas del Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton Wanderers, Fulham y finalmente un breve paso por el West Ham United a principios de 2026. Tras quedar libre por el descenso de este último club, firmó un contrato hasta 2028 con el Deportivo de la Coruña.