Asencio da la cara: "Ahora me toca hablar a mí"

Raúl Asencio ha roto este jueves su silencio tras conocerse su absolución en el proceso judicial relacionado con la difusión de un vídeo de carácter sexual. El jugador del Real Madrid ha publicado un extenso comunicado en sus redes sociales en el que asegura que, después de meses de espera, ha llegado el momento de pronunciarse y de cerrar una etapa que reconoce haber vivido con dificultad.

"Hoy, después de mucho tiempo de silencio y de respetar un proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido ABSUELTO", ha escrito el defensa, que subraya su confianza en que la Justicia terminaría resolviendo el caso.

El juicio contra Asencio y otros tres futbolistas, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, arrancó este jueves. Las dos jóvenes que aparecen en los vídeos de contenido sexual confirmaron ante la jueza de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria que perdonaban a los cuatro implicados.

Ese perdón, formalizado ante la magistrada, permitió a la Fiscalía retirar la acusación por delitos de revelación de secretos. La extinción de la responsabilidad penal derivada de ese delito determinó finalmente la absolución de los acusados, entre ellos el jugador madridista.

Meses de silencio

Asencio reconoce en su comunicado que los últimos meses han sido especialmente complicados. El futbolista explica que ha tenido que convivir con informaciones y opiniones publicadas antes de que existiera una resolución judicial definitiva sobre su situación.

"Durante estos meses he vivido una situación difícil y, en ocasiones, he tenido que ver cómo se publicaban informaciones y opiniones sobre mí antes de que la Justicia se pronunciara", señaló.

El jugador ha querido dejar claro que respeta el trabajo de los medios de comunicación y el derecho a informar y opinar, aunque recuerda que detrás de cada noticia hay personas y familias que sufren las consecuencias de lo que se publica.

Por ello, ha dirigido un mensaje a quienes han hablado sobre su caso durante este tiempo. "A quienes hablaron sobre mí durante estos meses, solo les pido que, ahora que la Justicia se ha pronunciado, se pueda contar también esta parte de la historia con la misma atención", afirmó.

El apoyo del Real Madrid

El defensa ha preferido no detenerse en los momentos más difíciles y puso el foco en las personas que le han acompañado durante el proceso. Asencio agradece el respaldo de su familia, sus amigos, su agente y sus abogados, así como de todas las personas que le dieron fuerza durante estos meses.

También tuvo palabras para el Real Madrid y para los miembros del club que, según destacó, mantuvieron su confianza en él y le permitieron continuar con su carrera deportiva.

"Me han demostrado su confianza y me han permitido seguir trabajando, creciendo y disfrutando de lo que más me gusta: jugar al fútbol", asegura el futbolista.

Asencio insiste en que durante todo este tiempo intentó mantenerse al margen de la polémica, centrarse en su trabajo y seguir adelante. Ahora, con la resolución judicial conocida, asegura afrontar el futuro con mayor tranquilidad y con el deseo de cerrar definitivamente este capítulo.

Arrepentimiento por la alcoholemia

En su comunicado, el jugador también ha querido referirse a otro episodio que ha marcado su verano: el positivo en un control de alcoholemia. Por estos hechos, Asencio fue condenado a pagar una multa de 14.400 euros y a la retirada del permiso de conducir durante ocho meses.

El futbolista ha mostrado públicamente su "profundo arrepentimiento" y asumió "plenamente" su responsabilidad. "Ha sido una experiencia de la que he aprendido y tengo muy claro que no volverá a ocurrir", asegura.

Las palabras del defensa llegan después de que José Mourinho se refiriera a su situación en la rueda de prensa previa al duelo contra el Betis. El entrenador ha dejado una reflexión contundente: "Todos cometemos errores, pero acumularlos es una cosa diferente".

Asencio recoge el mensaje y asegura estar de acuerdo con su técnico. El jugador considera que ha llegado el momento de responder no solo con palabras, sino también con sus actos. "Ahora me toca hablar a mí. Y estoy absolutamente de acuerdo con mi entrenador: no solo en el campo, sino fuera de él", concluyó.

Con su comunicado, Raúl Asencio busca poner punto final a una etapa marcada por el proceso judicial y la polémica, asumir públicamente su responsabilidad por el episodio de alcoholemia y centrar su futuro en seguir creciendo como futbolista y como persona. "Hala Madrid. Que nadie tenga la menor duda", cerró el defensa.