El bochornoso sorteo de Copa en Rumanía: la sospecha de amaño da la vuelta al mundo

Muchas veces se ha hablado sobre las bolas calientes en distintos sorteos futbolísticos como el de la Champions League o el de la Copa del Rey. Las suspicacias sobre la limpieza de estos sorteos ha sido uno de los debates recurrentes y no por capricho. Demasiadas casualidades en enfrentamientos que a los amantes del deporte Rey no les cuadraba.

Nada de lo que hayamos vivido se puede asemejar a lo que ha ocurrido en el sorteo de la Copa de Rumanía. El fútbol rumano se encuentra sumido en una profunda crisis de credibilidad. La retransmisión televisiva en directo del sorteo de los play-offs de la Cupa României se convirtió en un auténtico escándalo global tras captarse imágenes flagrantes que destruyeron toda apariencia de azar en el proceso. Los aficionados, los medios locales y la prensa internacional califican el suceso de "lamentable tejemaneje".

El foco de la indignación se centra en Gabriel Bodescu, secretario general adjunto de la Federación Rumana de Fútbol (FRF). Durante el evento retransmitido por los canales oficiales, Bodescu introdujo la mano en un recipiente de cristal repleto de bolas para realizar los emparejamientos.

Lo que debía ser un movimiento rutinario se transformó en una burda manipulación óptica: el video del directo muestra cómo el dirigente atrapó una bola específica con su mano izquierda y la mantuvo oculta, mientras con el resto de los dedos simulaba remover las demás pelotas del bombo. Tras unos segundos de este simulacro, extrajo exactamente esa misma bola, que resultó contener el nombre del Corvinul Hunedoara para emparejarlo con el Farul Constanța.

El escándalo se ha hecho viral en pocos minutos y la gente está completamente indignada.

La surrealista respuesta de la Federación

Muy tocada por la gran presión que supuso la dantesca imagen y que da lugar a pensar en claro amaño del sorteo, la Federación Rumana de Fútbol emitió un comunicado oficial defendiendo la presunta transparencia e imparcialidad del acto. ¿la justificación? Una auténtica tomadura de pelo: "el tamaño de la urna utilizada era menor de lo ideal para una mezcla fácil", excusando el comportamiento de Bodescu por la falta de espacio para mover los brazos de forma natural dentro del recipiente.

A pesar de que el presidente de la FRF consideró inicialmente la posibilidad de repetir el sorteo ante el clamor popular, la única medida real adoptada fue continuar con el calendario estipulado. Una decisión que no hace sino echar más leña al fuego sobre la limpieza de un sorteo que ya está marcado y manchado para siempre.