Griezmann abre las puertas de "Grizi Cards" en Madrid: el nuevo paraíso de los coleccionistas

El delantero francés Antoine Griezmann materializa mañana, viernes 4 de septiembre de 2026, uno de sus proyectos más personales en la capital de España. Tras anunciar el proyecto hace unas semanas, la esperada tienda física de Grizi Cards abre oficialmente sus puertas al público en la céntrica calle Alcalá 94 de Madrid, convirtiéndose en el nuevo templo de referencia para los apasionados de los cromos, cartas y tarjetas coleccionables.

El establecimiento es la evolución física de su plataforma web homónima nacida en 2022. Para el futbolista, este proyecto tiene un valor emocional enorme: "Tenía mucha ilusión por abrirla en Madrid, porque Madrid es mi casa. Va a molar mucho, a veces estaré, a veces no", compartió el propio '7' a sus seguidores este mismo verano.

¿Qué se encontrarán los visitantes en Grizi Cards?

El espacio comercial promete revolucionar el sector del hobby en España con una oferta muy variada y experiencias en vivo. Variedad de cartas y cromos. Se pondrán a la venta cartas individuales (singles) de ligas estadounidenses como la NBA o la NFL, cajas selladas y colecciones de franquicias de manga, anime y entretenimiento como One Piece o Disney.

El local albergará de forma expuesta parte de la colección privada de cromos del propio Griezmann. También habrá aperturas en directo (Breaks). La tienda contará con una persona dedicada en exclusiva a realizar aperturas de sobres en directo, las cuales se podrán disfrutar de forma presencial o seguir online. Zona VIP subterránea. En la planta inferior, los clientes dispondrán de un espacio exclusivo con un bar donde poder tomar un café, un vino o incluso una copa de champagne mientras comparten su pasión por el coleccionismo.

A pesar de la distancia, el astro francés, actualmente en Orlando, seguirá muy de cerca la evolución del negocio y ya ha confirmado que visitará la tienda de la calle Alcalá cada vez que regrese a Madrid. La expectación para la inauguración de mañana es máxima entre los seguidores del jugador y la comunidad de coleccionistas.