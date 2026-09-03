La Policía francesa investiga una trama criminal que planeaba secuestrar a Kylian Mbappé

Mbappé, entre sus objetivos. Las autoridades francesas se encuentran investigando una trama en la que el supuesto cabecilla, un joven de 18 años ya detenido y cuyo pseudónimo era Lester Z, tenía entre sus múltiples posibles propósitos secuestrar al futbolista Kylian Mbappé.

La información fue desvelada por Le Parisien, donde identifican al presunto criminal como Clément L, de origen francosuizo, con complexión física delgada y de pelo largo. Además del futbolista galo, otras 25 personas estarían en el punto de mira, entre ellas, empresarios, comerciantes y un rapero.

Un intento de asalto contra un relojero de la localidad de Neuilly-sur-Seine, en la periferia de París, marcó el inicio de la investigación. El pasado 25 de abril, tres falsos repartidores acudieron a su domicilio con una caja vacía. Ante esta situación, el comerciante sospechó y no abrió la puerta. Pocos días después, el 4 de mayo, la misma persona fue víctima de un atraco en su tienda. Dos hombres armados se llevaron once relojes de lujo valorados en unos 150.000 euros antes de huir en moto.

A raíz de estos sucesos, se destapó la trama criminal de agresiones domiciliarias y proyectos de secuestro llevados a cabo o en preparación, cometidos del 11 de abril al 19 de agosto en Neuilly-sur-Seine, Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise) y Santenay (Côte-d'Or).

Varios contactos en sus móviles

Sin embargo, antes de estas pesquisas, el joven ya se encontraba en prisión preventiva, en régimen de aislamiento, por delitos de violación y proxenetismo, además de estar implicado en otro caso de robo organizado. Se sospecha que desde su celda penitenciaria de Villepinte daba órdenes al exterior usando plataformas como Snapchat, aunque él niega ser el líder de la trama y afirma ser solo un intermediario.

Las direcciones de cantantes, futbolistas y empresarios, todos ellos con una gran fortuna, fueron vistos en sus dos teléfonos. Entre los contactos se encontraron el de un mayorista chino en el distrito 19, un mayorista turco de carne, así como el de un rapero y el de Kylian Mbappé. Además, hay otros cinco teléfonos que se deben analizar.

Clément L abandonó los estudios en el primer curso de formación profesional de cocina y, de cara al futuro, aspira a retomar sus estudios y convertirse en cocinero, según informan desde el medio parisino. También se detuvo en agosto a un presunto cómplice que fue puesto en libertad bajo control judicial.