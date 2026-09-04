La RFEF pide acoger la final del Mundial 2030: "¿Dónde se va a jugar si no es en España?"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha defendido este viernes desde Ceuta que España debe albergar la gran final del Mundial de 2030, al considerar que el país reúne argumentos deportivos suficientes para convertirse en el escenario del partido más importante del torneo.

"España va a albergar esa final del Mundial 2030 porque argumentos por España no van a faltar", aseguró Louzán ante los medios de comunicación durante su visita a la ciudad autónoma. El dirigente federativo destacó el palmarés de los clubes españoles y el nivel de las selecciones nacionales masculina y femenina como principales razones para respaldar esta aspiración.

No obstante, Louzán mostró también respeto hacia el resto de territorios que integran la candidatura mundialista y recordó que la decisión definitiva corresponde a la FIFA. "Con todo el respeto y el cariño hacia los que conformamos la candidatura, será la FIFA la que adopte esa decisión", señaló.

El presidente de la RFEF insistió en que España es actualmente "el mejor país de fútbol" y defendió que la trayectoria deportiva del país constituye una de sus principales bazas de cara a la designación de la sede de la final. En tono distendido, también lamentó que Ceuta no cuente con un estadio de grandes dimensiones para poder optar a albergar el encuentro. "La pena es que no tengamos un gran estadio en Ceuta para poder albergarla", comentó antes de lanzar una pregunta: "¿Dónde se va a jugar si no es en España?".

🇪🇸 🏆 La @rfef comparte el éxito de la #CopaMundialFIFA con la ciudad de #Ceuta. 🫱🏼‍🫲🏽 El presidente Rafael Louzán y el seleccionador nacional de la @sefutbol, Luis de la Fuente, son recibidos en la sede del @GobiernodeCeuta por Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma.… pic.twitter.com/mQrfgTOWDh — RFEF (@rfef) September 4, 2026

Las declaraciones de Louzán se produjeron durante una jornada de apoyo y convivencia organizada por la Federación Española en Ceuta. La delegación, encabezada por el presidente federativo y el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, se desplazó hasta la ciudad autónoma para mostrar su cercanía a la población en un momento especialmente complicado y trasladar un mensaje de unidad.

"En momentos difíciles es donde debe estar presente la Federación", afirmó Louzán. El presidente quiso agradecer también las muestras de solidaridad recibidas en diferentes puntos del país. "Hay que agradecer a toda la gente que llenó las plazas de España. España es Ceuta y Ceuta es España", añadió.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la intervención de Luis de la Fuente. El seleccionador nacional se dirigió a los representantes institucionales y a la población ceutí con un mensaje de respaldo y reconocimiento.

"Estoy emocionado y orgulloso. Son momentos muy difíciles y muy duros para la ciudad. Estamos muy unidos con vosotros", manifestó el técnico. Luis de la Fuente volvió a poner en valor el papel social del deporte y defendió el fútbol como "una escuela de valores" y "un elemento de unión".

El seleccionador elogió además la respuesta de la sociedad ceutí ante las dificultades. "Todos los caballas os habéis convertido en mis ídolos, habéis sido un ejemplo para toda España", declaró. "Vamos a estar con vosotros hasta el final. Espero que esto se solucione muy pronto, con la ayuda de todos los españoles".

La delegación de la RFEF, en la que también participaron el secretario general, Álvaro de Miguel, y el director deportivo de la selección, Aitor Karanka, visitó las principales instituciones de la ciudad. Louzán y De la Fuente fueron recibidos en el Palacio de la Asamblea por el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.

Durante el acto se presentó ante la población ceutí la Copa del Mundo conquistada recientemente por la selección española, un símbolo que la Federación quiso compartir con los habitantes de la ciudad durante esta jornada institucional.

Juan Jesús Vivas calificó la visita como especialmente significativa. "Esta visita nos llega al alma y al corazón", afirmó. El presidente ceutí destacó además la trascendencia social del deporte: "No creo que exagere si digo que el fútbol es un fenómeno sociológico de una trascendencia enorme".

La jornada continuó en la sede de la Federación de Fútbol de Ceuta, donde la delegación mantuvo un encuentro con representantes de futbolistas, árbitros, entrenadores y directivos del fútbol local.

Desde Ceuta, Rafael Louzán dejó así un doble mensaje: el respaldo de la Federación a la ciudad autónoma y la firme convicción de que España cuenta con méritos suficientes para convertirse en la sede de la gran final del Mundial 2030.