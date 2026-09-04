El entrenador César Porras, que tuvo a Sergio Martínez en el Cadete del Racing de Santander fue el gran protagonista de El Primer Palo con JUanma Rodríguez. Martínez debuta en una convocatoria con el Real Madrid y Porras nos habló de cómo es como jugador. "Tiene una personalidad increible, le irá bien seguro"

La tertulia estuvo conformada por Sergio Fernández, Paul Tenorio y Dani Blanco. Sergio defendió que "el chico tiene calidad de sobra para jugar en el Madrid" mientras que Tenorio afirmó que"no le va a pesar la responsabilidad. Esa posición es idónea para jugar mucho en el Castilla y entrenar todos losn el primer equipo"

La retirada de Marcos Llorente de la selección española fue otro tema a tratar. Para Dani Blanco "no tan sorprendente. Él no va a ser titular porque es complicado quitar a Porro y no ha participado tanto en el Mundial"

El mensaje de Paulo Futre a Julian Alvarez y la rueda de prensa de Mourinho erró el programa de este jueves