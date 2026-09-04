Simeone se aleja del circo: "Julián está convocado e irá a Bilbao"

Diego Pablo Simeone ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa de jugar este sábado (16:15 horas) ante el Athletic en la cuarta jornada del campeonato. Cómo no, la primera y última pregunta fueron sobre el tema del verano, Julián Álvarez. Simeone comentó que irá a San Mamés.

Así lo confirmaba el Cholo:

🎙️🇦🇷 SIMEONE, sobre JULIÁN ALVAREZ: ✅ "Está entrenando MUY BIEN". 💪 "Mañana va a venir convocado, esperamos lo mejor de él". pic.twitter.com/7nL4jmxW5Y — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 4, 2026

"Está entrenando muy bien, mañana será convocado y esperamos lo mejor de él como de todos sus compañeros", sentenció el técnico argentino. Además añadió otra cosa: "Yo soy muy claro, para mí la vida está llena de oportunidades. Y Julián tiene ahora una oportunidad. Muchas veces nos la pasamos juzgando y hay que preocuparse de hacerlo menos y aprender más. Espero que esto le haya servido como un aprendizaje. Y que esté feliz y que como le dijo ayer Futre, al que mando un abrazo, en un lindo vídeo, que lo haga marcando goles".

Y sobre otro delantero, Jonathan David, el Cholo quiere que sea el de Lille, no el de la Juventus: "Necesitamos al jugador del Lille, se lo dijimos. Se tiene que adaptar, viene con ganas y esperamos lo mejor de él".

Respecto al partido en Bilbao, Diego Simeone podría alinear el mismo once de la victoria por 1-3 ante el Sevilla en la visita de este sábado al Athletic Club en San Mamés, con Julián Álvarez y Jonathan David como suplentes de inicio y con la baja por lesión todavía de Alexander Sorloth.

Fuera de las primeras tres jornadas de LaLiga EA Sports por una dolencia muscular, el delantero noruego tampoco estará aún disponible para la cuarta cita del curso contra el conjunto bilbaíno, en la que el técnico recuperará tanto a Robin Le Normand, que cumplió sanción en Sánchez-Pizjuán, como a Julián Álvarez, fuera entonces por una indisposición.

El once puede ser el mismo de Sevilla, con Jan Oblak, en la portería; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la línea de cinco atrás en defensa que luego se despliega hacia el ataque con cambio de sistema; Morten Hjulmand y Pablo Barrios como medios centros; y Kang-in Lee, Álex Baena y Ademola Lookman, en el frente de ataque, con sus posiciones intercambiables según el momento del juego.