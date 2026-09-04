Surrealismo en Vallecas: Presa ve 'perfecto' el césped calamitoso del estadio del Rayo

El Rayo Vallecano sigue sin poder jugar en el Estadio de Vallecas debido a que la Comunidad de Madrid retiró cautelarmente la concesión del recinto por graves deficiencias de seguridad y mantenimiento. Mientras el Gobierno regional exige al club una inversión de 60 millones de euros para una reforma integral, el presidente Raúl Martín Presa acusa a la Comunidad de "mala fe" y asegura tener todas las licencias en regla.

Esta disputa ha obligado al equipo a exiliarse a otros estadios como Butarque (Leganés), pero Martín Presa sigue enrocado en sus extraños argumentos. Incluso cuando una cámara capta lo mal que está el estadio. En un vídeo de una entrevista con el periodista Juanma Castaño, Presa se atreve a decir que el césped está perfecto.

Este es el vídeo:

💥 Enfocan al césped del estadio de Vallecas y se ve que está lleno de calvas Juanma Castaño : "¿El césped está bien? Yo lo veo decolorido" Presa : "Yo lo veo perfecto. Es la tonalidad de un césped bermuda pero si paseas tiene una altura homogénea" Mucho ánimo a los rayistas pic.twitter.com/uatBUHQvas— LO + (@SuperViiral) September 3, 2026

La conversación es surrealista. Juanma Castaño: "¿El césped está bien? Yo lo veo decolorido". Presa: "Yo lo veo perfecto. Es la tonalidad de un césped bermuda pero si paseas tiene una altura homogénea". Como un sketch de humor, pero sin gracia.

Presa también mantiene que el estadio no estaba tan sucio como se decía: "Durante esta temporada hubo un momento, no sé si fue el mes de febrero, que cambiamos a la empresa de limpieza que está contratada. Es decir, que eso haya podido influir. Si ha sucedido, intentar poner todos los medios para que no vuelva a suceder. A quien no ha tenido esas condiciones óptimas, le pido disculpas. Pero no hemos sacado toneladas de basura este verano. Eso no es verdad".