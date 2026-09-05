El Athletic sorprende al Atlético con una goleada en San Mamés

El Athletic Club consiguió los tres puntos en el partido frente al Atlético de Madrid después de vencer con un contundente 3-0 en San Mamés. Nico Williams y Robert Navarro pusieron por delante a los vascos en dos jugadas seguidas cuando apenas se habían cumplido dos minutos de la segunda mitad. Oihan Sancet cerraría el marcador en los instantes finales.

Los de Simeone comenzaron el partido avisando con un remate cruzado de Kang-in Lee, desde el interior izquierdo del área, que fue repelido por el palo. Sin embargo, los de Terzic pronto cogieron ritmo y a punto estuvieron de ponerse por delante antes del minuto 20 de partido con un zurdazo de Sancet que se fue por el lateral de la red. Poco después, Álex Baena intentó sorprender a Unai Simón con un disparo desde media distancia, pero el portero vasco atajó sin problemas.

😮 Sacándole brillo a los palos de San Mamés... El disparo de Kang In Lee se estrelló contra la madera de la meta de Unai Simón. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/PCoLKe9EY0 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 5, 2026

Tras la pausa de hidratación, el Atlético de Madrid se estableció en campo rival, aunque no consiguieron ponerse por delante en el marcador y, después de la visita a vestuarios, el Athletic Club salió con un aire nuevo. Dos goles consecutivos, en el 47 y en el 48. Primero fue Nico Williams quien se estrenó como goleador en el curso tras una contra donde el internacional español batió a Oblak con un cabezazo.

La acción fue revisada por el VAR ante la posibilidad de que el esférico hubiera salido del terreno de juego, pero Munuera Montero dio validez al gol.

🎲 𝐃𝐞 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐦𝐬 𝐚 𝐖𝐢𝐥𝐥𝐢𝐚𝐦𝐬 y tiro porque me toca. Conexión de hermanos para abrir el marcador en la victoria del Athletic Club ante el Atlético de Madrid.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/psxGmDOTfm — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 5, 2026

En la siguiente jugada, los de Terzic robaron en campo rival y, de nuevo, Iñaki Williams se convirtió en asistente. El mayor de los Williams conectó con Robert Navarro y el centrocampista, después de recortar a Hancko, definió con la zurda al palo largo. Ante este marcador en contra, Simeone reaccionó con un cuádruple cambio: Julián Álvarez, Koke, Arnau y el 'Cuti' Romero, que debutaba, al campo en lugar de Giuliano, Kang-in Lee, Hjulmand y Lookman.

Un 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐́𝒏 llamado @AthleticClub. 🦁🌪️ Robert Navarro certifica el triunfo de los de Terzic marcando el 2-0 en la jugada posterior al gol de Nico Williams. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/wf2WGgbVoK — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 5, 2026

Con media hora por delante para intentar recortar distancias, el Atlético de Madrid tuvo el control, pero no fue capaz de generar peligro, más allá de un disparo de Julián Álvarez y otro buen tiro de Pablo Barrios que hizo a Unai Simón tirar de reflejos para evitar el tanto rojiblanco.

Sin embargo, el Athletic Club aprovechó la oportunidad que tuvo para cerrar el marcador cuando restaba el tiempo añadido de la segunda mitad. Oihan Sancet envió el balón al fondo de la portería y certificó la primera derrota colchonera de la temporada.

Estos tres puntos conseguidos por los de San Mamés les colocan en octava posición con seis puntos, dándole la vuelta a las dos derrotas con las que había iniciado el curso. Por su parte, el Atlético de Madrid se sitúa sexto con siete puntos y, en caso de victoria del FC Barcelona en Mestalla, el liderato se le podría marchar a cinco puntos después de tan solo cuatro jornadas disputadas.