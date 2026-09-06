Camps: ¡maldita 'Festa Major'!

En el fútbol no basta con jugar bien. También hay que llegar en el momento oportuno, lo cual cuesta muchísimo trabajo por la enorme competencia existente, y luego poder mantenerse, a resguardo de las lesiones y otras contingencias, de modo que la suerte y el azar desempeñan un papel muy importante en la trayectoria de cualquier jugador. Y hablando de percances físicos, hay lesiones, y lesiones… y la que le hipotecó una brillante carrera que ya había despegado en la élite a Antoni Camps i Bau, fallecido no hace mucho, el pasado 8 de marzo, en la localidad tarraconense de Altafulla, a los 87 años de edad, fue de las más tontas. Sobre todo, por tratarse de un accidente perfectamente evitable, pues las circunstancias en las que se produjo serían inconcebibles hoy en día. Pero eran otros tiempos…

Salto a la fama

Camps nació el 24 de mayo de 1938, en plena Guerra Civil, en Sant Joan de Vilatorrada, un pequeño pueblo de la provincia de Barcelona —tendría entonces alrededor de 1.500 vecinos—, perteneciente a la comarca del Bages, situado a solo 3 kilómetros de Manresa y limítrofe con Santpedor, la cuna de Pep Guardiola.

Su biografía infantil y adolescente, en aquella dura y difícil posguerra, pasa indefectiblemente por los campos de tierra y los balones a menudo improvisados, y en la práctica del fútbol tanto él como su hermano Pedro —que jugaría de defensa en Onteniente, Sabadell y Levante— comenzaron a destacar muy pronto.

Antoni llamará la atención del Barça, que lo enrola en su equipo juvenil en la campaña 1955-56, pasando más tarde al Centre d'Esports Manresa, siendo finalmente el RCD Espanyol quien se lo lleve, haciéndole debutar en su primer equipo con solo diecinueve años, en la temporada 1957-58, en la que ya se alineará en numerosas ocasiones.

Periquito e internacional sub-23 y B

Era un extremo zurdo de ligero formato —1,70 de estatura y 66 kilos de peso—, rápido, técnico, buen centrador y con gol, y no tardó en convertirse en titular indiscutible en el conjunto perico con el número 11 a la espalda.

Y el 1 de marzo de 1959 debuta en el combinado nacional que hoy equivaldría a la selección Sub-23. El escenario es el Santiago Bernabéu, en un encuentro de carácter amistoso, y el rival, su homóloga de Italia, siendo el resultado final de empate a cero. Esa tarde, el equipo español, cuajado de futbolistas que en su mayoría se convertirían en figuras, formó así: Araquistáin; Rivilla, Bartolí, Irulegui (Pachín); Isidro, Sastre; Chus Herrera, Del Sol, Biempica, Peiró y Camps.

Más adelante defendería de nuevo los colores nacionales, ahora bajo la denominación de Selección B, en otro amistoso celebrado en Granada el 12 de octubre de 1960, esta vez con Marruecos como adversario, y con la siguiente formación, de mayoritaria presencia españolista, hasta cinco jugadores: Pesudo; Dauder, Bartolí, Mestre; Sastre, Ruiz Sosa; Chus Herrera (J. Vázquez), Pereda, Pepillo, Mateos (Ernesto Domínguez) y Camps.

Vencieron los nuestros por 4-3, con tres tantos de Mateos y uno de Pepillo. Pero ahí se acabó toda su experiencia internacional a nivel de selección, pues tuvo la mala suerte de coincidir en el tiempo con dos auténticos monstruos de la demarcación de extremo izquierda, Paco Gento y Enrique Collar, lo cual, unido a la escasez de compromisos, impidió que se asomase al combinado nacional absoluto.

En las filas del Espanyol es un fijo, y en la temporada 1961-62 rendirá a un gran nivel, anotando la sensacional cifra de 16 goles: ocho en Liga, uno en Copa y nada menos que siete en la Copa de Ferias. Ello le valdrá ser el máximo goleador españolista en competiciones europeas durante décadas, hasta que en la temporada 2006-07 le supere el uruguayo Walter El Rifle Pandiani, el futbolista que acudía a entrenar en camión.

Pero, lamentablemente, ese curso va a ser nefasto para los intereses blanquiazules, pues el club va a descender por vez primera a Segunda División, tras ser derrotado en la promoción por el Real Valladolid. Y es en ese contexto cuando Camps cruzará La Diagonal, cambiando de equipo para retornar al Barça de su época de juvenil.

Jugador azulgrana

Se habló de una cantidad en torno a los 8 millones de pesetas por su fichaje, con lo cual el Barça habría dilapidado, en solo dos veranos y con creces, los 25 millones cobrados por el traspaso de Luis Suárez al Inter de Milán en mayo de 1961. Un dinero que le vino de perlas a un Español que se enfrentaba a su primera campaña en Segunda, con un más que previsible descenso de ingresos.

Una vez en el Camp Nou, juega con mucha asiduidad como exterior zurdo: 17 encuentros de Liga, cinco de Copa de Ferias y 10 en la Copa del Generalísimo. En esta última competición, y tras una temporada absolutamente mediocre —el Barça había finalizado la Liga en un indecoroso sexto puesto—, el conjunto culé va a resucitar futbolísticamente, llegando hasta la final tras superar un par de encuentros de desempate con Elche y Valencia.

El partido decisivo se disputaría el 23 de junio de 1963 en el propio feudo azulgrana —Franco estaba de visita oficial en Cataluña, tratando de restañar las heridas de la gran riada del mes de septiembre anterior—, y ante un neófito en tales lides, un Real Zaragoza donde ya jugaban varios de sus Magníficos.

Pero el entrenador Pepe Gonzalvo va a prescindir de Camps, que se había alineado durante todo el torneo, situando en su lugar a Chus Pereda y ocupando el puesto de este el veterano Vergés.

Venció el Barça sin grandes dificultades por 3-1, con goles del propio Pereda, Kocsis y Zaldúa, y salvó la temporada, clasificándose además para la siguiente edición de la Recopa.

Un encuentro con el infortunio

Pero, a renglón seguido, y coincidiendo con la fiesta patronal del pueblo natal de Camps, Sant Joan de Vilatorrada, era tradición que se jugase un partido de Festa Major, en el que iba a tomar parte como gran atracción el mejor futbolista salido de allí, que no era otro que Antoni, que actuaba en todo un Barça.

Algo así sería hoy, en una era tan superprofesionalizada, completamente impensable, pero en los primeros años 60, cuando el fútbol aún conservaba bastante de romanticismo, por más que se fuera perdiendo a marchas forzadas, a nadie le parecía extraño.

Y ese día la fatalidad le salió al encuentro al bueno de Antoni Camps, en forma de una gravísima lesión de rodilla que va a cortar de raíz su carrera con tan solo 25 años.

La recuperación significó un verdadero calvario para el futbolista, pues resultará problemática y va a durar la friolera de casi dos años. En marzo de 1965 el Barça le cede al modesto Mataró, de Tercera División, para que fuese cogiendo nuevamente el ritmo, pero al final de dicha campaña quedará definitivamente desvinculado del club azulgrana.

Ficha entonces por el Sabadell, que acababa de retornar a la máxima categoría después de muchos años de ausencia. En sus dos primeras temporadas, sin ser titular indiscutible, jugará bastante, pero en la tercera su aportación ya va a ser testimonial.

Y de cara a la campaña 1968-69 firma por el Mallorca, de la División de Plata, donde solamente alcanzará a actuar en ocho ocasiones. Finalmente, con 31 años, pero ya incapaz de ofrecer el nivel exigido en la élite, Antoni Camps va a colgar las botas después de 11 temporadas como profesional, con un balance de 226 partidos y 51 goles.

Una vez retirado, y tras unos breves escarceos como entrenador en varios clubes de la región catalana —Calella, Mataró, Sants…—, pasará a trabajar para el Barça como encargado del marcador electrónico de la Lateral y de la publicidad estática del Camp Nou, tarea que va a desempeñar durante varias décadas, hasta el momento de su jubilación.

A Antoni Camps le faltó la necesaria fortuna para rematar una faena que había arrancado con los mejores pronunciamientos, llevándole a la titularidad de un histórico de Primera con poco más de 19 añitos. Y, de esa forma, quien pudo haber sido una de las grandes estrellas del mediocre balompié español de los años 60 se quedó solamente en un buen jugador, que no fue poco, aunque en él había madera de sobra para mucho más.