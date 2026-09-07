A.GAIN tiene el dinero y el plan: así quiere reconstruir el Real Zaragoza desde los cimientos

Al Real Zaragoza no le falta dinero. Le falta que alguien sepa qué hacer con él. Ésa es, probablemente, la mejor manera de explicar el desembarco de A.GAIN y Bobby Aitkenhead en un club que hace unas semanas tocó fondo con el descenso a Primera RFEF. Porque la nueva propiedad no llega con los bolsillos vacíos ni necesita buscar financiación para afrontar su proyecto: según ha explicado el investigador deportivo Luis Serrano Antón a Libertad Digital, el fondo RONDO, vehículo de inversión de A.GAIN, dispone de entre 90 y 100 millones de euros para comprar el club y desarrollar sus proyectos.

Lo que se encuentra, sin embargo, es un Zaragoza con la caja exhausta, la deuda a corto plazo disparada, los ingresos reducidos a menos de la mitad y una serie de compromisos que obligan a mirar mucho más allá del próximo mercado de fichajes.

El dinero está. Pero lo que no puede volver a estar es el despilfarro. Porque el Zaragoza ya ha probado la receta de poner millones sobre la mesa y esperar que el ascenso llegue por sí solo. No funcionó. La anterior propiedad, con el empresario cubano-americano Jorge Mas a la cabeza, realizó importantes ampliaciones de capital, elevó el límite de gasto y construyó plantillas llamadas a pelear por el ascenso, pero el resultado final fue el peor posible: descenso a Primera RFEF, pérdida del fútbol profesional y una entidad que necesita ser reconstruida prácticamente desde los cimientos.

Ahora A.GAIN pretende hacer algo diferente: no poner dinero encima de una estructura enferma para tapar sus síntomas, sino utilizar su músculo financiero para reconstruirla. Y ahí reside quizá la principal diferencia respecto a etapas anteriores. Bobby Aitkenhead y su equipo —con especial mención para el director general del club, Guido Baroli— saben que el Real Zaragoza necesita dinero, pero también que necesita algo todavía más importante: una gestión capaz de conseguir que ese dinero genere estabilidad, crecimiento y, finalmente, rendimiento deportivo.

Una herencia mucho más complicada de lo que parece

El nuevo propietario recibe un club en una situación económica especialmente delicada. Luis Serrano Antón ha puesto cifras a esa herencia: la deuda a corto plazo pasó de 6 a 15 millones de euros en apenas un año —lo que supone un incremento del 250 por ciento—, mientras los ingresos se han reducido drásticamente después del descenso. A ello se suman los compromisos derivados de la Nueva Romareda y la dificultad para generar nuevos recursos. Libertad Digital ya había advertido de que la pérdida del fútbol profesional podía reducir a la mitad los ingresos del club y convertir la situación financiera en una auténtica encrucijada.

La consecuencia es que Guido Baroli se ha visto obligado a ajustar las cuentas a la categoría y recurrir incluso a la venta de futbolistas de la cantera. No porque A.GAIN carezca de capacidad para invertir, sino porque el Zaragoza necesita atender primero obligaciones inmediatas con unos recursos ordinarios muy inferiores a los de temporadas anteriores. Serrano Antón calcula que el club ingresará aproximadamente 8 millones de euros para afrontar sus gastos ordinarios, sin contar las deudas.

Por eso puede resultar engañoso interpretar cada venta como una señal de debilidad de la nueva propiedad. A.GAIN no ha llegado a un club saneado al que únicamente le faltase acertar con los fichajes, sino que ha heredado una estructura que necesita liquidez, orden y una profunda reorganización. Y ésa es precisamente la razón por la que su primera prioridad no es gastar más, sino conseguir que el club vuelva a ser sostenible.

Primero las cuentas, después el crecimiento

El planteamiento de A.GAIN resulta bastante sencillo de resumir: sanear primero para poder invertir después. Es la filosofía que Luis Serrano atribuye al grupo y que ya ha aplicado en otros proyectos deportivos, como el Deportivo Cali colombiano, donde la prioridad inicial fue afrontar una situación financiera extremadamente complicada antes de plantear el crecimiento deportivo.

No se trata de renunciar al ascenso. Todo lo contrario. La cuestión es evitar que el ascenso se convierta en otro parche. El objetivo es que cuando el Zaragoza regrese al fútbol profesional lo haga sobre una estructura económica capaz de sostenerlo y no vuelva a encontrarse un año después en una situación de emergencia. Aitkenhead ha insistido desde su llegada en que no habrá atajos, al tiempo que ha definido el proyecto como una apuesta de largo recorrido. El propio Serrano Antón habla de una planificación de al menos cinco años.

Es una estrategia que puede resultar poco atractiva para una afición acostumbrada a exigir resultados inmediatos, pero tiene una lógica empresarial evidente. Gastar mucho no es necesariamente invertir mucho.

Una elección nada casual

La elección de Guido Baroli encaja en ese planteamiento. El nuevo director general no llega únicamente para ocupar un puesto que llevaba demasiado tiempo vacante, sino para dirigir la transformación de una estructura que necesita profesionalizar prácticamente todas sus áreas. Su experiencia en los argentinos Defensa y Justicia y River Plate y su formación específica en gestión deportiva —obtuvo el máster en Marketing Deportivo por la Escuela Universitaria Real Madrid— son algunos de los argumentos que explican su designación. Libertad Digital ya lo presentó como el gestor elegido por A.GAIN para liderar la reconstrucción del club maño.

Su misión va mucho más allá de confeccionar presupuestos. Se trata de mejorar la gestión económica, desarrollar nuevas vías de ingresos, potenciar la marca Real Zaragoza, reforzar la cantera y establecer una estructura profesional en la que las decisiones respondan a una estrategia y no a la improvisación. Ése es precisamente uno de los diez pilares que Serrano Antón identifica en el proyecto de A.GAIN: convertir al Zaragoza en una organización más profesional, con objetivos medibles y responsables especializados.

Y hay otro aspecto significativo: la nueva propiedad pretende tener presencia constante en el día a día. Frente a la sensación de distancia que acompañó a buena parte de la anterior etapa con Jorge Mas —junto a los Pablo Jiménez de Parga, Joseph Oughourlian, Fernando López Lobete y Mariano Aguilar, entre otros—, A.GAIN ha insistido en que sus responsables estarán directamente implicados en la gestión. No parece, por tanto, una inversión puramente financiera.

El dinero no garantiza el ascenso

El zaragocismo tiene motivos para desconfiar. Durante los últimos años se habló también de músculo financiero, de estabilidad y de un proyecto llamado a devolver al club a Primera. Sin embargo, después de importantes ampliaciones de capital y una inversión considerable, el Zaragoza terminó en Primera RFEF. Libertad Digital ha venido señalando precisamente esa contradicción: el club recibió recursos, vendió jugadores de cantera por alrededor de 10 millones de euros y, pese a ello, siguió arrastrando problemas de tesorería y deuda.

Por eso la llegada de A.GAIN no debe medirse únicamente por la cantidad de dinero que pueda poner sobre la mesa. La verdadera diferencia estará en la capacidad para convertir ese dinero en estructura y esa estructura en resultados. Es una distinción fundamental. Porque un club puede permitirse una temporada de gasto extraordinario, pero lo que el Real Zaragoza necesita es un modelo que pueda sostener durante muchos años.

La paradoja de la cantera

El caso de los canteranos resume perfectamente las dificultades de esta primera temporada. A.GAIN considera el desarrollo de los jugadores formados en el club una pieza fundamental de su proyecto. Serrano Antón explica que Aitkenhead ha insistido desde el primer momento en que esos futbolistas deben tener un papel central porque existe un vínculo emocional con el Zaragoza que difícilmente puede reproducirse con jugadores llegados de fuera.

Sin embargo, el nuevo Zaragoza ha tenido que vender jugadores de cantera. La explicación está en las cuentas: con unos ingresos reducidos a aproximadamente 8 millones y una deuda a corto plazo que se ha disparado hasta los 15 millones, Baroli necesitaba generar liquidez. Y, ante la falta de otros activos fácilmente realizables, los futbolistas formados en la Ciudad Deportiva se convirtieron en uno de los pocos recursos disponibles.

Puede parecer una contradicción, pero también puede interpretarse de otra manera: la nueva propiedad prefiere desprenderse de un activo antes que volver a hipotecar el futuro del club para conservarlo a cualquier precio. El tiempo dirá si esta política acaba dando sus frutos.

La Nueva Romareda será otra prueba

La reconstrucción económica tampoco puede desligarse de la Nueva Romareda. El nuevo estadio representa una oportunidad extraordinaria para incrementar los ingresos del Zaragoza en el futuro, pero también supone un compromiso financiero muy importante. Libertad Digital ha advertido durante meses del incremento de los costes del proyecto y de la presión añadida que supone para las cuentas del club.

A.GAIN tendrá que conseguir que la Nueva Romareda sea un motor económico y no una nueva carga. Y ahí volverán a resultar determinantes la capacidad financiera y la profesionalización de la gestión. El objetivo debe ser que el estadio permita generar ingresos adicionales mediante patrocinadores, eventos, explotación comercial y nuevas actividades, reforzando así un modelo de negocio que reduzca la dependencia de las ventas de jugadores.

La paciencia, el gran enemigo

El principal problema de A.GAIN, sin embargo, no está en las cuentas. Está en la grada. El zaragocismo lleva catorce temporadas esperando y acaba de sufrir el golpe más duro de su historia reciente. Este medio ya señaló que devolver la ilusión a una afición que ha dejado de creer será uno de los grandes retos de la nueva propiedad. Aitkenhead ha pedido paciencia, pero sabe que la paciencia no se decreta.

Después de tantos proyectos frustrados, los aficionados no quieren escuchar más promesas. Quieren hechos. Y ahí la nueva propiedad tendrá que demostrar que su estrategia funciona: que las cuentas mejoran, que la estructura se profesionaliza, que la cantera vuelve a ser un activo estratégico, que aumentan los ingresos y, naturalmente, que el equipo gana. Porque una cosa es pedir tiempo cuando no hay dinero y otra muy distinta pedirlo cuando existe capacidad financiera y un proyecto definido.

Dinero, método y obligación de ascender

A.GAIN no ha comprado el Zaragoza para resignarse a jugar indefinidamente en Primera RFEF. El objetivo sigue siendo regresar al fútbol profesional y, posteriormente, devolver al club a Primera División. Guido Baroli ha defendido que la plantilla está confeccionada para pelear por el ascenso, aunque la competición será larga y exigente. La cuestión es que el nuevo propietario parece dispuesto a aceptar que el camino pueda ser más largo de lo que desea la afición con tal de no repetir el error de construir un equipo para ascender un año y sufrir al siguiente.

Serrano Antón resume precisamente esa filosofía: primero sanear los números y después aumentar progresivamente la inversión deportiva. Ahí está el verdadero examen de A.GAIN. Tiene dinero, una potente estructura empresarial, profesionales contrastados y experiencia en el mundo del deporte. Lo que debe demostrar ahora es que sabe convertir esas cuatro cosas en un Real Zaragoza sostenible y competitivo.

La nueva propiedad no puede pedir a la afición que crea simplemente porque lo diga Bobby Aitkenhead. Tendrá que ganarse esa confianza con hechos. Pero, al menos sobre el papel, hay una diferencia sustancial respecto a otros proyectos: A.GAIN no necesita dinero para empezar a reconstruir el Zaragoza. Tiene capacidad para ponerlo. Lo que pretende es utilizarlo con cabeza. Y quizá ésa sea, después de tantos años de frustraciones, la mejor noticia posible para uno de los clubes más históricos del fútbol español, santo y seña deportivo de la cuarta ciudad más poblada de nuestro país.