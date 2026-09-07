El día que se vaya Simeone que sea con cholismo, no con conformismo

"No pierdo el tiempo en analizar estos partidos. Mi tiempo personal vale mucho más. Partido tirado y regalado. Venga, enhorabuena a los chicos. Gran partido". Esto puse al final del encuentro de San Mamés y les soy totalmente sincero, después de eso, ni abrí Twitter. Me negué. Y la razón es que ya no puedo más con las cosas que se me hacen bola. Con las cosas que se repiten. Y seamos sinceros, el Athletic-Atlético de Madrid del sábado lo hemos visto 100 veces en los últimos años.

Al final analizar los partidos como el del sábado del Atlético aburre. Mucho. Porque no vas a aportar nada. No les voy a decir nada que no sepan y sinceramente prefiero darles la 'turra' hoy con una columna que poner 30 tuits que ya he puesto mil veces para no aportar nada. El Atlético de Madrid perdió por lo de siempre. No es un cambio táctico del Athletic que pilla al Atleti o una genialidad de Nico Williams. No es un mal bote porque el césped estaba mal. Fue un equipo intenso tras el descanso y otro dormido. Ha pasado 100 veces. Aburre. Desespera. Quema. Y yo creo que ya está bien. Lo que pasa es que llevo pensando que ya está bien desde hace casi un lustro.

Dos tuits dediqué a esto. Se acabó ya perder tiempo en Twitter con actuaciones como la del sábado. Ni contundencia ni contundencio, con todo el respeto a Diego Pablo Simeone, porque soy cholista hasta la médula, pero eso no evita que haya cosas que no puedo ni debo defender jamás. Ni titulares ni suplentes. Ni 4-4-2 ni 1-8-1, Cholo, o te cabreas con la plantilla y sancionas las siestas o fin del tema. El poli bueno no funciona. Sé que tú piensas que sí porque lo has dicho varias veces, pero no está funcionando y como he dicho muchas veces ya, al final al que atacan es a ti.

Hoy me gustaría hablar de las cosas que sí puede controlar Simeone y de las que no. El matiz entre ambas es vital. En el capítulo de no poder controlar algo entra que tu equipo salga a la segunda parte de San Mamés como si tuviese el 0-3 que tenía en Sevilla, es decir, a verlas venir. Eso se escapa de los dominios del Cholo, porque dudo mucho que en la charla del descanso el argentino les dijese a los suyos que en Bilbao se puede salir al campo así. Es de primero de San Mamés saber que los inicios de cada parte son vértigo puro por parte de los locales. Simeone lo sabe y así se lo dijo a sus futbolistas. No le hicieron ni caso.

Lo que los jugadores hagan en actitud no lo puedes controlar, pero sí puedes controlar lo que haces tú después de ver eso. Si no se hace nada, nada cambia. Es así de simple. Y en el Atlético llevamos años viendo que la parte que no puede controlar Simeone se ha fusionado con el ADN del equipo mientras que la parte que sí puede controlar el Cholo ha ido perdiendo fuerza. Fuera de casa el equipo se asusta o se duerme, una de las dos cosas, y fuera de casa Simeone se conforma o al menos no da sensación de esa rebeldía que nos caló a todos en el seno rojiblanco.

El otro día tras el 2-0 enfocaron a Simeone y estaba sentado en el banquillo, petrificado y con cara de estar controlando por dentro una rabia que no me quiero ni imaginar. No me creo que el Cholo sea conformista. No me lo creo. Es un guerrero con todas las letras y cuando las batallas buenas aparecen en el horizonte sigo viendo al general que siempre ha sido. Pero le veo contenido. Le veo capaz de cargar sobre sus hombros todo el peso del equipo y no debe ser así. Hay que actuar.

No se puede perder siempre por lo mismo. No se puede poner siempre la misma excusa fuera de casa. No te ganan porque sean mejores que tú sino porque dejas que lo sean durante varios minutos. Se lo estás poniendo en bandeja y la pereza puntual y ajena es complicada de controlar, pero sí se puede castigarla. Quizá no rectifiquen a la primera. Quizá tampoco a la segunda. Pues sigue con los castigos Cholo, porque ya llevan entre unos y otros sesteando desde 2022 y si al final el equipo se te escapa de las manos al menos habrás peleando con tus valores hasta el final.

"El esfuerzo no se negocia". Mandamiento número 1 del cholismo. Pues el equipo lo negocia y lo vende a domicilio. No negocies tú ese mismo mandamiento, míster. El día que se vaya Simeone que sea con cholismo, no con conformismo. Es lo único que a nivel personal le pido. Nos ha dado tanto que me da hasta pudor pedirle algo, sin embargo, se lo voy a pedir: si te vas que sea por cholista, no por conformista.