Los vecinos del Bernabéu llevan a los tribunales el partido de la NFL

La Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu ha acudido a la Justicia contra la autorización concedida por el Ayuntamiento de Madrid para la celebración, el pasado noviembre, de un evento de la NFL en el estadio Santiago Bernabéu. Según los vecinos, el acto no estaba amparado por los supuestos previstos en la legislación sobre ruido y la autorización municipal omitió requisitos esenciales para poder permitirlo.

La demanda cuestiona que el evento autorizado pueda encuadrarse en alguno de los actos excepcionales contemplados por la Ley del Ruido. Asimismo, sostiene que el permiso del Consistorio carecía de la motivación necesaria y omitió un requisito que la asociación considera "esencial": acreditar que, mediante las mejores técnicas disponibles, no era posible mitigar el impacto acústico previsto durante la celebración del encuentro.

Los demandantes también cuestionan la legalidad del artículo 19 de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de Madrid. A su juicio, la normativa municipal habría ampliado los supuestos de autorización establecidos por la legislación estatal, a la que debe estar supeditada, según defienden.

En concreto, argumentan que la ley estatal contempla autorizaciones excepcionales para acontecimientos de especial proyección oficial, religiosa, cultural o de naturaleza análoga. Entre los ejemplos figuran el Día de las Fuerzas Armadas, la visita del Papa o una celebración vinculada a la conquista de un Mundial por parte de la selección española de fútbol.

La organización vecinal considera que la ordenanza ha incorporado supuestos diferentes de los previstos a nivel nacional y cuestiona que un evento deportivo privado con interés comercial pueda acogerse a estas excepciones sin cumplir los requisitos. Además, alegan una vulneración del derecho europeo y han solicitado al juez que plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

La entidad asegura que no se opone a la práctica deportiva y afirma creer "en las virtudes del deporte", pero reclama que cualquier acontecimiento debe desarrollarse dentro del marco legal. Para la asociación, el cumplimiento de la norma se sitúa "por encima de todas las cosas" y advierten de que combatirán "permanentemente" este tipo de actos comerciales si no se ajustan a la legalidad.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ve "razonable" que el coliseo blanco acoja a la liga estadounidense y ha defendido que el partido podrá celebrarse porque la tramitación se hizo "correctamente" y las autorizaciones concedidas son "las adecuadas".

"Es un partido que cuenta para la liga regular de la NFL. Por tanto, de primeras, parece razonable que un evento deportivo se celebre en un recinto deportivo", ha señalado a los medios el regidor. Sobre la denuncia, el alcalde ha afirmado que los vecinos "tienen todo el derecho" de acudir a los tribunales "si creen que ha habido algún problema".

Martínez-Almeida ha incidido en la lógica de utilizar la infraestructura para su fin principal. "Parece razonable que, aparte del debate sobre los conciertos, un recinto deportivo pueda albergar eventos deportivos", ha subrayado el edil. Además, ha concluido que el nuevo encuentro se desarrollará este año "igual que se celebró el año pasado". La competición regresará al recinto de la capital el próximo 8 de noviembre con un partido oficial de temporada regular entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons.