Marian Otamendi, la mujer al frente de la industria del fútbol: "El aficionado debe estar en el centro"

Cuando se habla de fútbol, tenemos la inevitable tentación de reducir el deporte rey a lo que sucede estrictamente sobre el césped. Once contra once, un balón, dos porterías, un equipo de árbitros —con la tecnología del VAR incluida— y más de 90 minutos para decidir el ganador… si es que lo hay. Pero detrás de cada gol de Mbappé, Lamine Yamal o Julián Álvarez, de cada retransmisión, de cada estadio lleno y de cada camiseta que se vende hay una maquinaria empresarial, tecnológica, financiera y global que hace tiempo que dejó de ser secundaria. Es, de hecho, una industria en toda regla.

Marian Otamendi lleva una década dedicada precisamente a poner el foco sobre esa parte del fútbol que normalmente queda fuera del plano televisivo. La emprendedora navarra, CEO de World Football Summit (WFS), ha convertido aquel proyecto nacido en Madrid en 2016 —que puso en marcha junto a Jan Alessie, hoy managing director—, en una enorme plataforma especializada en tejer las alianzas con grandes marcas y organizaciones deportivas para abrir nuevos mercados. Una plataforma internacional, que ya no entiende el fútbol desde una perspectiva exclusivamente española, al haber celebrado hasta la fecha 33 eventos en once países y cuatro continentes. Ahora WFS vuelve a Madrid para celebrar su décimo aniversario los días 15 y 16 de septiembre en La Nave, en una edición que reunirá a más de 2.500 asistentes, más de 150 ponentes y representantes de más de 90 países.

A las puertas de este macroevento, Libertad Digital habla con Marian Otamendi y la charla parte de una pregunta aparentemente sencilla: ¿qué es World Football Summit? La respuesta sirve también para entender hasta qué punto ha cambiado el fútbol. "World Football Summit es el gran evento internacional de la industria del fútbol", empieza explicando. No se trata únicamente de un congreso en el sentido clásico, sino que WFS pretende ser un punto de encuentro donde clubes, ligas, federaciones, inversores, empresas tecnológicas, marcas y profesionales puedan hacer negocio, intercambiar oportunidades e internacionalizarse. "Al final somos el punto de encuentro de la industria enfocado siempre a que la industria crezca y a que incremente el negocio", resume.

Marian Otamendi charla con el presidente de la RFEF, Rafael Louzán.

El concepto es importante porque todavía existe cierta resistencia a hablar del fútbol como una industria. Como si reconocer que detrás de un deporte hay dinero, empresas, inversiones, derechos audiovisuales, tecnología o estrategias comerciales significara necesariamente traicionar su esencia. Otamendi considera que esa oposición es una "falsa dicotomía". "El fútbol tiene que crecer siempre recordando que el aficionado tiene que estar en el centro", sostiene. Pero crecimiento y pasión no son conceptos incompatibles. Al contrario. Si los clubes quieren fichar a los mejores jugadores, mejorar sus estadios, ofrecer mejores retransmisiones o competir por los aficionados de todo el mundo, necesitan mayores ingresos. Y para generar esos ingresos hay que profesionalizar la industria.

El fútbol que no se ve

"Es el gran desconocido del negocio del fútbol", dice Otamendi a LD. Y probablemente ahí se encuentre una de las principales razones por las que World Football Summit ha conseguido hacerse un hueco. El fútbol ya no es solamente el espectáculo que se consume durante un partido. Es también entretenimiento, tecnología, turismo, inversión, contenidos, datos, inteligencia artificial (IA), infraestructuras, patrocinio y comercio internacional.

La propia evolución del producto futbolístico lo demuestra. Las retransmisiones actuales poco tienen que ver con las de hace un cuarto de siglo. Las cámaras, los datos, las repeticiones, los gráficos, las plataformas digitales y las nuevas narrativas han convertido cada encuentro en una experiencia mucho más sofisticada. "Eso es industria", apunta Otamendi, que añade un elemento fundamental a este relato: el fútbol ya no compite únicamente con otros deportes. "Está compitiendo dentro de la industria del entretenimiento", acota. Compite contra videojuegos, series, redes sociales, conciertos, cine y todo aquello que reclama el tiempo libre del consumidor. Por eso, dice, el producto tiene que estar permanentemente actualizado. "Si no, vas a perder los fans".

No es casualidad que varios de esos asuntos tengan un espacio propio en WFS Madrid. El programa se estructura alrededor de grandes áreas como inversión y crecimiento comercial, medios y contenidos, innovación, tecnología e inteligencia artificial, gobernanza y sostenibilidad, y fútbol femenino. Es decir, prácticamente el mapa completo de esa industria que normalmente permanece escondida detrás del espectáculo.

Y los nombres que acudirán a La Nave dentro de unos días permiten comprobarlo. Javier Tebas hablará desde la perspectiva de una de las ligas, como la española, que más ha apostado por la internacionalización, el control financiero y la explotación colectiva de los derechos audiovisuales. Miguel Ángel Gil Marín aportará la visión de un club como el Atlético de Madrid, cuyo crecimiento en las últimas décadas ha ido acompañado de una profunda transformación empresarial e internacional. Y Thibaut Courtois permitirá abordar un fenómeno relativamente nuevo: el futbolista que deja de ser únicamente un activo deportivo para convertirse también en inversor.

Otamendi junto al presidente de LaLiga, Javier Tebas.

En este sentido, cabe destacar que el portero del Real Madrid acudirá a WFS como cofundador de NXTPLAY Capital, una plataforma de inversión y medios deportivos que pretende situar a los deportistas como accionistas y no simplemente como embajadores. Courtois compartirá escenario con Gonzalo Vila para explicar precisamente cómo los atletas pueden participar de una manera estructurada en inversiones relacionadas con deporte, medios e innovación. Es un buen ejemplo de lo que Otamendi intenta explicar cuando habla de la transformación del fútbol. El jugador ya no está necesariamente al final de la cadena económica. Puede convertirse también en empresario, inversor o creador de nuevos proyectos.

Diez años conectando una industria global

WFS nació precisamente cuando esa internacionalización empezaba a acelerarse. La primera edición se celebró en Madrid en 2016, en un momento en el que LaLiga había iniciado un proceso decidido de expansión internacional. Otamendi y Jan Alessie detectaron un espacio todavía poco explotado: hacía falta un lugar donde la industria pudiera encontrarse y hablar de negocio, innovación y futuro. "Estábamos en el sitio adecuado en el momento adecuado", recuerda la emprendedora pamplonesa.

En esa historia Otamendi reserva un capítulo especial para Carlos Espinosa de los Monteros, fallecido recientemente y antiguo alto comisionado del Gobierno para la Marca España. Según recuerda, fue uno de los primeros que entendió el potencial internacional del proyecto y lo consideró iniciativa de Marca España incluso antes de celebrarse la primera edición. La idea encajaba con una concepción más amplia de la diplomacia deportiva: los éxitos de los deportistas y de los equipos españoles podían servir también para vender España, atraer turismo, captar inversiones y exportar productos, servicios y talento. Una visión que hoy parece evidente, pero que hace una década no lo era tanto.

La evolución de WFS confirma que aquel diagnóstico no estaba desencaminado. La organización ha pasado de aquella primera cita madrileña a una plataforma global y llega a su décimo aniversario con una edición que pretende mirar precisamente hacia la siguiente década del fútbol. La propia organización presenta Madrid 2026 como el lugar donde la tradición y el legado del fútbol europeo se encuentran con la innovación empresarial que está expandiendo la industria por todo el mundo. Y todo eso, subraya Otamendi, se construye con un equipo relativamente pequeño. "Somos 25 personas absolutamente entusiastas", explica. La frase que utiliza después resume con humor su filosofía: "Nosotros somos 25 Alexia Putellas". No es sólo una ocurrencia. Para Otamendi, el talento es el principal activo de cualquier empresa. "Las empresas no somos más que el talento que somos capaces de congregar", afirma.

El crecimiento de WFS no se explica únicamente por los nombres que aparecen en sus escenarios, sino por la capacidad de su equipo para generar relaciones y convertirlas en oportunidades.

Y la nómina de este año es una buena muestra de esa mezcla. Estará Tebas, pero también Gil Marín; habrá futbolistas como Courtois y Juan Mata, empresarios e inversores, responsables de grandes clubes y especialistas tecnológicos. Mata, campeón del mundo, de Europa y de la Champions, llega además con una dimensión que encaja perfectamente con la filosofía que Otamendi reivindica: la utilización del fútbol como herramienta de impacto social a través de Common Goal y sus proyectos empresariales. "Un activista del fútbol", dice sobre el exjugador burgalés.

La presidenta de WFS, junto a un grupo de mujeres directivas del fútbol.

También habrá una mirada hacia otros deportes. Pedro de la Rosa representará a la Fórmula 1, que será el deporte invitado en esta edición. No es una elección casual. Madrid acaba de entrar en el calendario de la Fórmula 1 y WFS quiere aprovechar esa proximidad para poner en común las experiencias de dos de las grandes industrias globales del deporte y el entretenimiento. De la Rosa, actualmente embajador del equipo Aston Martin Aramco, aportará precisamente esa perspectiva desde un deporte que lleva años explotando de forma extraordinariamente sofisticada el espectáculo, la tecnología, los datos y el negocio global.

Liderazgo femenino y rapapolvo a Tolón

Precisamente el papel de la mujer ocupa otro de los capítulos de la conversación. Otamendi rechaza la idea de que el fútbol sea, sin más, una "industria machista" —después de las polémicas declaraciones que la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, realizó el pasado mes de mayo al asegurar que en el fútbol hay "demasiado hombre"—, aunque reconoce que sigue siendo "una industria muy masculinizada". "Para nada estoy de acuerdo con esas palabras de la ministra", dice Otamendi en la entrevista a Libertad Digital.

La diferencia no es semántica. En los mandos intermedios de clubes y entidades deportivas hay cada vez más mujeres, pero el verdadero déficit continúa estando en los puestos de máxima responsabilidad. Otamendi pone el foco en las juntas directivas y en los órganos donde se toman las decisiones estratégicas. "La gran asignatura pendiente todavía es el liderazgo en los puestos clave", afirma.

Y WFS Madrid tendrá este año un argumento particularmente poderoso para hablar de ello: Michele Kang. La empresaria e inversora estadounidense, fundadora de Kynisca, es propietaria mayoritaria de Washington Spirit, OL Lyonnes y London City Lionesses y una de las grandes figuras de la transformación empresarial del fútbol femenino. Además, acaba de hacer historia al convertirse en la primera mujer que recibe el premio WFS a la mejor ejecutiva. El galardón se entregará precisamente el 15 de septiembre, durante la primera jornada del Summit. "Esperemos que sea la primera de muchas", decía Otamendi en la entrevista. Y la frase tiene ahora todavía más sentido.

Pero Kang no estará sola. Aki Mandhar, CEO y presidenta del Chelsea FC Women, participará también en una edición que concede al fútbol femenino una presencia acorde con su creciente peso económico. Mandhar es, además, la primera CEO específicamente dedicada al equipo femenino del Chelsea y llega al cargo después de una larga trayectoria en publicidad, medios y transformación digital. La presencia de figuras como Kang y Mandhar permite aterrizar una idea que Otamendi repite: el fútbol femenino no debe limitarse a imitar el modelo masculino, sino que tiene que encontrar su propio camino empresarial.

El crecimiento, además, no se produce únicamente dentro del terreno de juego. También está cambiando la estructura de propiedad, la inversión, los contenidos, el patrocinio y la relación con los aficionados. En otras palabras, el fútbol femenino ha dejado de ser una promesa para convertirse en uno de los grandes mercados emergentes del deporte.

Arabia Saudí y la nueva geografía del fútbol

La aparición de nuevos actores también está alterando el equilibrio tradicional del fútbol mundial. Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes han irrumpido con fuerza en el mercado y han provocado un debate sobre si su presencia supone una amenaza para el fútbol europeo o, por el contrario, una oportunidad para el crecimiento global del deporte. Otamendi se inclina por la segunda opción. "La competencia es muy sana", sostiene. Que Arabia Saudí aspire a acercarse a las grandes ligas europeas le parece un reto positivo, aunque considera difícil que pueda lograrlo a corto o medio plazo.

Marian Otamendi posa junto al presidente del Paris Saint-Germain y de la ECA, Nasser Al-Khelaifi.

Existe, eso sí, un riesgo evidente: la capacidad financiera de los nuevos mercados puede provocar una inflación de salarios y del precio del talento. Pero también hay una cara menos conocida. Otamendi destaca la fuerte inversión que Arabia Saudí está realizando en el fútbol femenino, un proceso que considera positivo aunque haya recibido mucha menos atención internacional que los grandes fichajes masculinos.

Precisamente por eso resulta significativo que WFS reúna en Madrid a perfiles procedentes de mercados tan diferentes. La presencia internacional ya no es un complemento del Summit: es su propia razón de ser. De los más de 2.500 asistentes previstos, alrededor del 65% procederá de fuera de España, según explicaba Otamendi a este periódico.

Gobernanza: pensar más en el fútbol

No todo es crecimiento. Cuanto más grande se hace una industria, mayores son también los riesgos. Y para Otamendi uno de los principales problemas pendientes es la gobernanza. "Hay mucha opacidad", advierte.

En este sentido, conviene recordar el caso de Folarin Balogun durante el Mundial de 2026, que ha vuelto a poner precisamente el foco sobre esa cuestión. Donald Trump reconoció que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que se revisara la tarjeta roja que había dejado al delantero estadounidense fuera del partido contra Bélgica. Poco después, la FIFA suspendió la aplicación de la sanción y Balogun pudo jugar. Infantino aseguró que la decisión correspondía exclusivamente a los órganos disciplinarios independientes y que él se había limitado a explicar al presidente estadounidense que existía un procedimiento en marcha. Pero, más allá de quién tomara formalmente la decisión, el episodio alimentó las dudas sobre hasta dónde debe llegar la influencia de los poderes políticos sobre una organización que, precisamente por su dimensión mundial, necesita preservar al máximo su independencia.

Marian Otamendi no entra a juzgar el caso concreto, pero su reflexión sobre la gobernanza adquiere todavía más sentido a la luz de episodios como este. "Eso es un grandísimo reto", afirma cuando habla de la necesidad de mayor transparencia y de limitar los mandatos. Y plantea una dificultad de fondo: "La FIFA tendría que auditarse a sí misma, entonces eso es difícil". Para la ceo de WFS, la solución pasa por encontrar fórmulas que permitan una gobernanza "mucho más moderna", con instituciones más transparentes, independientes y capaces de rendir cuentas. Porque si el fútbol quiere seguir creciendo como industria global, también tendrá que convencer al mundo de que las reglas son las mismas para todos y de que ni el dinero ni el poder político pueden decidir quién juega y quién no.

"Sería importante que en esta nueva década los grandes líderes del fútbol pensaran más en el fútbol en sí, que es el bien supremo a preservar, y no en sus propios formatos y en sus propias instituciones", explica al respecto. No deja de ser significativo que la gobernanza sea precisamente uno de los grandes ejes temáticos de WFS Madrid. Junto a la inversión, la tecnología y el fútbol femenino, el Summit dedicará espacio a cuestiones regulatorias, sostenibilidad, competencia y estructuras de gestión. La receta que propone Otamendi es sencilla de formular, aunque mucho más complicada de aplicar: un fútbol más colaborativo.

La IA como gran democratizadora

Y entonces aparece la tecnología. Si la última década ha estado marcada por la profesionalización y la globalización, Otamendi considera que la inteligencia artificial puede protagonizar la siguiente. Su visión es particularmente optimista porque entiende que la IA puede contribuir a democratizar el fútbol. Un ejemplo es el videoanálisis y el scouting: herramientas que antes estaban reservadas a clubes con grandes presupuestos pueden permitir ahora que entidades más pequeñas accedan a información y conocimiento que les ayude a competir con los grandes.

Aquí habrá también voces especialmente autorizadas en La Nave. René Abril, director de IT y Desarrollo Digital del Atlético de Madrid, hablará desde la experiencia de un club que ha convertido la tecnología en una pieza central de su estrategia, mientras que Aldo Comi, CEO de Soccerment, representa una de las vertientes más interesantes de esa democratización: el uso de IA, wearables y análisis de vídeo para poner herramientas avanzadas al alcance de jugadores y equipos.

La inteligencia artificial también está modificando la relación con el aficionado. El análisis de datos permite conocer mejor sus preferencias y personalizar la oferta. Y su aplicación se extiende a la prevención de lesiones y a la salud del deportista. Pero hay un aspecto especialmente interesante: la inclusión. Otamendi apunta a las posibilidades de la IA para mejorar la experiencia de las personas con discapacidad, desde sistemas de audiodescripción hasta herramientas que permiten a aficionados con problemas visuales seguir mejor los partidos. "Eso también propicia que el fútbol sea para todos", explica.

Otamendi, junto a Lola Gallardo (c) y la presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez.

La tecnología, por tanto, no debería servir únicamente para que el fútbol sea más rentable. También puede hacerlo más accesible. Y ahí aparece quizá la gran pregunta que sobrevuela esta edición de WFS. ¿Hasta dónde puede llegar la transformación tecnológica sin modificar aquello que hace reconocible al fútbol? Porque la IA puede cambiar el scouting, el análisis, la prevención de lesiones, el marketing, el patrocinio y la relación con el aficionado. Pero hay algo que, de momento, sigue siendo extraordinariamente difícil de automatizar: la emoción de un gol.

El fútbol que viene

El programa de WFS Madrid está concebido precisamente alrededor de esa transición. Durante dos jornadas habrá paneles y sesiones sobre inversión, crecimiento comercial, derechos audiovisuales, streaming, relación directa con el aficionado, IA, datos, gobernanza, sostenibilidad y fútbol femenino. El primer día concluirá además con los WFS Awards, mientras que el segundo incluirá sesiones específicas sobre ingresos de los aficionados y patrocinio. Es decir, si alguien quiere comprender por dónde discurre el negocio del fútbol del futuro, difícilmente podría encontrar un escaparate más completo.

Marian Otamendi lleva diez años intentando que todas esas piezas se sienten alrededor de la misma mesa. Su idea sigue siendo esencialmente la misma que en 2016: conectar a quienes tienen algo que aportar para que la industria crezca. Pero con una condición que quizá sea todavía más importante: que en medio de tanta inversión, tecnología, dinero y globalización nadie olvide por qué existe todo lo demás. "El fan tiene que estar en el centro", reitera.

Porque el fútbol puede ser un negocio gigantesco, una industria tecnológica, una plataforma global o una herramienta de diplomacia deportiva. Puede generar miles de millones y atraer inversiones desde cualquier rincón del planeta. Puede convertir a un futbolista en inversor, a un estadio en un centro de entretenimiento y a la inteligencia artificial en una herramienta para democratizar el scouting. Pero al final todo empieza de la misma manera: con alguien que se sienta delante de una pantalla, entra en un estadio o se pone una camiseta y decide que ese partido, ese jugador y ese club también son un poco suyos.

Y quizá esa sea la verdadera paradoja del fútbol moderno: cuanto más sofisticado se vuelve el negocio que hay detrás, más importante resulta no perder de vista lo sencillo que fue todo al principio.