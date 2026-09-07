Mbappé se indigna y se pone 'chulo' cuando le preguntan por defender

Kylian Mbappé ha hablado hoy en rueda de prensa en las instalaciones de Valdebebas junto a su entrenador, José Mourinho, en la rueda de prensa oficial previa al debut del Real Madrid en la Champions League contra el Inter de Milán. Hubo algún que otro instante tenso en la comparecencia, sobre todo cuando le preguntaron al 9 por defender más.

Este fue el momento:

🚨 Kylian Mbappé when asked about Lamine and Raphinha defending more than him and Vini: "Only me and Vini? I could play dumb and tell you than I score more than the two you mentioned…". "Everyone is different, but obviously I still have to improve". pic.twitter.com/JgJwftHGmK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 7, 2026

"¿Solo yo y Vini? Podría hacer como que no entiendo y decirte que anoto más que los dos que mencionaste…", fue lo primero que dijo Mbappé cuando empezó a dar su opinión en la respuesta.

"Claro que tenemos que mejorar. Pero yo puedo decir que meto más goles que los del PSG y que ellos deben meter más goles. Pero debo ser inteligente y decir que debo mejorar, aunque hago cosas que los otros no", remató el galo.

Sobre su conexión con Vinícius, Mbappé también fue bastante contundente: "No sé, es una opinión de millones. Es el club más grande y no puedo controlar qué se dice. Tenemos el mismo objetivo, que es ganar títulos. No podemos controlar la opinión de la gente. Intentamos siempre mejorar".

Y hubo pregunta sobre el Balón de Oro, cómo no. "Cuando juegas para el Madrid, la gente te asocia a este premio. Mucha gente me habla del Balón de Oro, es un tema positivo, he hecho historia este verano, pero vamos a ver. Es un buen año para eso y la gente tiene que votar", recalcó Kylian.