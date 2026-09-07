Tolón dice que la final del Mundial 2030 será en España pese a la crisis de Ceuta: "El deporte es deporte"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, está convencida de que la final del Mundial 2030 se jugará en España y de que la crisis migratoria de Ceuta no tendrá ninguna incidencia en la decisión de la FIFA. "Lo que ha pasado en Ceuta no tiene que influir porque el deporte es deporte", ha asegurado este lunes la ministra en una entrevista en TVE.

Tolón ha querido lanzar así un mensaje de tranquilidad en plena polémica por la situación en la Ciudad Autónoma y mientras sigue abierta la pugna entre Madrid y Barcelona por convertirse en la sede de la gran final del Mundial que España organizará dentro de cuatro años junto a Portugal y Marruecos.

"Estamos ocupados, pero no preocupados"

La ministra ha evitado cualquier atisbo de duda sobre el desenlace. "Estoy convencida, igual que dije que íbamos a ganar el Mundial, de que la final será en España", ha afirmado durante su intervención en el programa La Hora de la 1. Una seguridad que, al menos de momento, no ha acompañado a la cuestión de dónde se disputará exactamente el partido.

Porque la FIFA es quien tiene la última palabra y el Bernabéu y el renovado Spotify Camp Nou siguen apareciendo como los dos grandes aspirantes españoles para acoger el encuentro que coronará al campeón del mundo en 2030.

"¿En Madrid o Barcelona? En España", ha respondido Milagros Tolón cuando se le ha preguntado directamente por la sede de la final. De esta manera, la ministra no ha querido mojarse en el clásico pulso entre las dos principales ciudades españolas que acogen a los clubes más importantes de nuestro fútbol.

España, "marca" mundial

Tolón ha defendido que España parte con argumentos de peso para albergar el partido más importante del torneo. "Acabamos de ganar el Mundial, somos un país donde el fútbol es Marca España en todo el mundo, tenemos las mejores instalaciones e infraestructuras", ha señalado.

A partir de ahí, la ministra considera que la conclusión resulta casi evidente: "Lo más normal es que la final sea en España". El problema es que, en este caso, lo "normal" no tiene por qué coincidir necesariamente con lo decidido. La FIFA será la encargada de determinar la sede definitiva y la candidatura española tendrá que competir, además, dentro de una organización del torneo en la que Marruecos también aspira a tener un papel protagonista.

Ceuta y fútbol, por separado

La crisis de Ceuta ha introducido un elemento político en un escenario que desde la candidatura del Mundial se pretende mantener en el terreno estrictamente deportivo. Precisamente, Tolón ha insistido en esa separación. "Lo que ha pasado en Ceuta no tiene que influir porque el deporte es deporte", ha recalcado la ministra, convencida de que las tensiones políticas no deben interferir en la elección de las sedes del campeonato.

Mientras tanto, el Gobierno asegura estar trabajando con "todos los implicados" para que el Mundial 2030 sea "el mejor Mundial de la historia". Y Tolón dice afrontar el proceso con más tranquilidad que inquietud: "Los que estamos trabajando para que sea el mejor Mundial de la historia estamos ocupados, pero no preocupados", explica al respecto.

Así las cosas, la ministra parece tener clara al menos una cosa: la final no se irá de España. Lo que todavía queda por saber es si el último partido del Mundial acabará teniendo como escenario el Bernabéu o el Camp Nou. En esa batalla, Tolón ha preferido jugar al empate.