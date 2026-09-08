Giuliano Simeone, un rojiblanco fácil

Antes de nada vamos a repasar unos simples datos. Así, a vuelapluma. Giuliano estuvo cedido en el Zaragoza, donde marcó 9 goles y dio 3 asistencias. Eso lo valió para salir de territorio maño siendo adorado por La Romareda. Después, lesión muy grave en el Alavés, regreso y de nuevo buenas sensaciones con el equipo vitoriano por su lucha y entrega. Ya en casa, en la primera temporada en el Atlético de Madrid, 5 goles y 9 asistencias. En la segunda, 7 goles y 8 asistencias. En la actual, cuatro partidos y ya suma un gol y una asistencia. Total: 13 goles marcados y 18 generados con sus pases, es decir, 31 tantos que Giuliano ha dado al Atlético en poco más de dos temporadas.

Los datos que he puesto en el párrafo anterior son hechos. No son opiniones ni gustos, sino hechos, y es otra razón más para, desde mi punto de vista, alejarse mucho de cualquier aficionado que use el nombre de Giuliano Simeone para, seamos sinceros, atizar a su padre. Porque pocos comentarios he visto, por no decir ninguno, que no tengan al final o al principio de la frase algo referido a que "su papá le pone" o "su papá no le cambia". Como digo en el titular, Giuliano Simeone es un rojiblanco fácil. El A, B, C de la crítica sencilla. El modo muy fácil del videojuego de por qué pierde el Atleti. El alfa del comentario de barra de bar. En conclusión, el rojiblanco fácil.

A Giuliano, salvo casos excepcionales que respeto, le pegan palos por lo que todo el mundo sabe. Y obvian, entre otras muchas cosas, que Giuliano Simeone solo tiene 23 años. Digo esto porque parece que este chico tiene 31 años y su margen de mejora ya es inexistente. Como si no hubiera un espacio tremebundo para que siga creciendo como futbolista. Como si el hecho de haber generado en dos años 31 goles no fuera razón suficiente para que tenga un hueco en el once titular. Como si el haber jugado todo un Mundial con Argentina no fuese un ejemplo de que no solo un entrenador confía en él. Scaloni, por cierto, no tiene lazos familiares con él, por si alguno lo dudaba.

Además, con los insultos a Giuliano se desmonta la leyenda urbana que usan esos mismos aficionados ventajistas para pedir cantera y entrega por encima de cualquier cosa. A los que falsamente se les llena el pecho y se golpean el escudo pidiendo amor a los colores como primer mandamiento. Millones de veces he escuchado que "mejor un chico de la casa que sienta los colores que otro muy bueno que no lo haga". Y otro millón de veces he tenido que escuchar que es mejor "un chico que se lo deje todo a otro muy talentoso que no corra". Lo más curioso es que este tipo de frases y las anteriores son usadas a la vez por ciertos aficionados. Como hay que atizar al rojiblanco más fácil ya no vale que sea de la cantera y se lo deje todo. Como hay que atizar al padre con el hijo tampoco sirve que, juegue bien o juegue mal, jamás negocie el esfuerzo. ¿En qué quedamos? Porque hasta para atizar hay que ser consecuente ya que, si no lo eres, tu opinión será respetable, pero a mí me parece una auténtica tontería. Así, sin filtros. La escucharé, la respetaré con lo justo, pero me parece una chorrada.

A todo esto, la leyenda urbana de que Giuliano es un jugador que solo sabe correr me cansa, me aburre y me quema bastante. Primero porque es mentira y segundo porque lo de la calidad es un tema que va más allá de controlar el balón con el exterior y salir en Youtube bajo el título de "los mejores skills de Quaresma". Dar minutos de calidad es ser intenso en cada partido que juegues. Lo hagas 20 minutos, 60 o los 90. Calidad es saber llevarte el balón a toda velocidad mientras metes el cuerpo a rivales más altos que tú y aún así meterte en el área y generar, repito, 31 goles en dos temporadas. Y calidad también es conocer tus limitaciones de tal manera que sepas lo que puedes o no hacer dentro del terreno de juego.

Por cierto, con todo esto no quiero decir que Giuliano no tenga que mejorar. El tema es que no hace falta que venga yo a decírselo como periodista o tú que estás leyendo esto se lo digas como aficionado. Él mismo sabe lo que tiene que mantener y lo que tiene que potenciar y, sorpresa, con 23 años creo que hay margen de sobra para que lo consiga. Lo que creo que nunca hará es negociar la intensidad y eso a mí me vale. Es más, a mí me representa. Por eso aquí se respeta a Giuliano sin mirar, para bien o para mal, su apellido.

Tampoco estoy pidiendo con estas líneas que Giuliano sea titular, sin embargo, sí pido que si alguien le quita el puesto que sea con resultados. ¿Tienes más talento que él? Genera 31 goles en dos temporadas y déjate todo en el campo. Es más, ojalá varios jugadores firmen cifras así y el Cholo tenga muy difícil saber a quién pone.

En conclusión, a Giuliano no le ha cogido manía la afición del Atlético sino todo lo contrario. Si yo voy por la calle y 100 están tranquilos y hay dos gritando "la tierra es plana" no diría que la gente cree que la tierra es plana. Gritar más o poner más chorradas en Twitter resuena más, pero no es real. Lo que sí es real es que Giuliano es la realización de dos de las peticiones más solicitadas entre la hinchada colchonera desde el Calderón hasta el Metropolitano. Si quieres "un chico de la casa que sienta los colores que otro muy bueno que no lo haga"… Giuliano Simeone. Y si quieres "un chico que se lo deje todo a otro muy talentoso que no corra"… Giuliano Simeone. Punto final.