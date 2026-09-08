Denuncian a Infantino ante la Comisión de Ética por abusar de su poder para agradar a Trump

La organización defensora de los derechos humanos FairSquare ha presentado este martes una queja formal contra el máximo responsable del fútbol mundial, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. El escrito, elevado a la comisión de ética del propio ente regulador, sostiene que el dirigente suizo habría incurrido en conductas incompatibles con su cargo. Concretamente, se le acusa de abusar de su poder y de saltarse las normas elementales de neutralidad que exige el reglamento.

El texto de la denuncia, al que ha tenido acceso la agencia alemana dpa, señala directamente la presunta intención del dirigente de congraciarse con el anterior jefe del Ejecutivo estadounidense. Según sostiene el documento, existen evidencias sólidas para afirmar que actuó movido por el afán de "ganarse el favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump", un comportamiento que implicaría haber violado su deber de lealtad hacia la institución deportiva que representa en el ámbito internacional.

Los impulsores de la acción disciplinaria añaden que estas maniobras no habrían sido simples gestos de cortesía diplomática, sino que buscaban un objetivo claro a nivel individual. Según las pruebas aportadas al expediente, el máximo directivo de la entidad habría buscado en todo momento un "beneficio personal" a través de este acercamiento político. Para FairSquare, esta actitud subraya "más aún la gravedad de las acusaciones", dado que se instrumentaliza la estructura jerárquica del balompié para intereses particulares ajenos a este deporte.

Uno de los episodios clave que fundamenta esta ofensiva legal es el conocido como 'caso Balogun'. El informe detalla cómo el mandatario medió de manera directa para que se retirara una sanción al jugador estadounidense Folarin Balogun en el transcurso del campeonato mundial. La denuncia sostiene que esta rectificación disciplinaria se produjo justo después de que Donald Trump interviniera personalmente mediante una llamada telefónica, lo que supondría una intromisión inaceptable en las normativas del arbitraje.

Además de las polémicas vinculadas a la esfera puramente disciplinaria, el documento entregado al comité aborda los controvertidos planes económicos del mandatario. En concreto, el texto arroja nuevos detalles sobre el proyecto fallido para vender parte de los derechos comerciales de sus competiciones a una empresa filial, una operación opaca que levantó fuertes suspicacias en todo el sector deportivo y que ahora se suma al conjunto de presuntas irregularidades señaladas por la entidad denunciante.