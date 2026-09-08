El madridismo exhibe miles de banderas y arropa a Ceuta en la Champions: "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende"

El Santiago Bernabéu ha sido el escenario del estreno del Real Madrid en la Champions League y los aficionados que se han dado cita en el feudo blanco no han querido dejar pasar la oportunidad para mostrar su apoyo a Ceuta. Miles de banderas de la ciudad autónoma se han desplegado en el fondo sur del estadio.

Esta demostración de respaldo y unión ha ido acompañada del grito "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende". Un gesto que adquiere una repercusión enorme al producirse en un partido de competición europea que es un escaparate al mundo.

EL BERNABÉU CON CEUTA 🙏 pic.twitter.com/71D1A8qTbu — ( fan) Real Madrid Fans 🤍 (@Madridismoreal) September 8, 2026

Explicaciones tras una mentira

Además, se produce después de la polémica generada a través de las redes sociales y en algunos medios de comunicación. Según el bulo que circulaba, desde la entidad se quería prohibir la entrada de banderas de España o de cualquiera de sus comunidades y ciudades autónomas. Sin embargo, el propio club emitió un comunicado para desmentir esta información.

"Ante las noticias aparecidas en algunas redes sociales y algún medio de comunicación, el Real Madrid CF quiere manifestar que es rotundamente falso que desde el club se hayan dado indicaciones para prohibir el acceso al estadio Santiago Bernabéu de banderas españolas o de cualquiera de nuestras comunidades o ciudades autónomas", explicaron.

Y añadieron: "La normativa del club sigue las directrices de la legislación vigente y, por supuesto, permite y siempre ha permitido, sin restricción alguna, el acceso de todas las banderas oficiales de nuestro país a nuestro estadio". Como prueba, los cientos de banderas que han mostrado su apoyo en el fondo así como los cánticos a favor de Ceuta.