La FIFA destituye a su director de operaciones tras acusar a Infantino de haberles "engañado"

La crisis en el seno de la FIFA ha resultado en la destitución de su director de operaciones, Kevin Lamour, quien mostró públicamente su rechazo al presidente del organismo Gianni Infantino, afirmando que con su plan para crear FIFA Forward Enterprise (FFE) había "engañado" a la dirección del máximo organismo del fútbol mundial.

El portavoz de la FIFA anunció este lunes la destitución de Lamour: "La FIFA puede confirmar que la relación laboral entre la FIFA y Kevin Lamour, en su calidad de director de operaciones de la FIFA, ha finalizado el 17 de agosto de 2026. La FIFA agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea mucha suerte para el futuro. No se harán más comentarios al respecto", declaró.

El directivo francés, que ocupaba el cargo desde el año 2024, criticó en unas declaraciones concedidas a Associated Press al presidente de la FIFA, asegurando que la dirección de dicha institución había sido "engañada" por el suizo. De este modo, según informa Press Association, fue Mattias Grafstrom, secretario general de la FIFA, quien comunicó al resto del personal la destitución de Lamour a través de un correo electrónico en el cual elogiaban el papel que había desarrollado el ya exdirector de operaciones.

El rechazo al plan de Infantino

La presión sobre Gianni Infantino sigue aumentando después de que diversas confederaciones y federaciones de todo el mundo hayan mostrado su oposición al presidente de la FIFA. La última en hacerlo ha sido la Federación Escocesa de Fútbol, coincidiendo con el cese de Kevin Lamour.

La semana pasada las confederaciones de Europa (UEFA), Centro y Norteamérica (Concacaf) y Asia (AFC) se unieron en una carta abierta dirigida a la "familia del fútbol" en la cual reclamaban transparencia en los procesos de la FIFA y en el que afirmaban que el liderazgo en el fútbol "es un deber de servicio hacia la familia del fútbol que lo confía" y no un bien que posea, en referencia a las intenciones de Infantino. Del mismo modo aseguraban que dicho deber se abandona "cuando se rompe la confianza mediante el engaño, cuando una persona se antepone al colectivo que le ha confiado la autoridad", dejando de ese modo la puerta abierta a la dimisión de Infantino.

Por otra parte también hay quien ha mostrado su apoyo a Gianni Infantino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump afirmó que sería un gran error contemplar el despido del presidente de la FIFA, "la FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, contemplara siquiera por un instante sustituir a su presidente Gianni Infantino", aseguró en redes sociales.

Del mismo modo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha defendido a Infantino de las críticas, generadas en torno a FIFA Forward Enterprise, destacando la transformación experimentada por la FIFA durante su presidencia y haciendo hincapié en que la gestión se ha basado en la transparencia, el respeto a las estructuras estatutarias y los procedimientos democráticos.