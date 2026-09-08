Messi prepara su desembarco en otro club del fútbol español

El fútbol español se prepara para recibir de nuevo a Leo Messi, aunque esta vez no será con las botas puestas. El argentino estaría a punto de convertirse en uno de los protagonistas de los despachos de la Segunda División después de alcanzar un principio de acuerdo para entrar en la propiedad del Eldense. El que fuera durante años el gran rey del césped empieza a consolidarse también como empresario del fútbol en España.

La operación, adelantada por Marca y de la que han trascendido nuevos detalles este martes, se enmarcaría en un grupo inversor de capital argentino que habría alcanzado un acuerdo para hacerse con el control del conjunto de Eldense. La operación todavía no ha sido anunciada oficialmente, pero todo apunta a que podría hacerse pública en los próximos días. Fuentes municipales ya han confirmado la venta del club y han señalado que la actual propiedad habría recibido una oferta "a la que no podía decir que no".

Y en medio de ese movimiento aparece el nombre de Messi. No como reclamo publicitario, no como embajador y tampoco como una simple colaboración comercial. El argentino estaría dando otro paso en su particular reconversión empresarial para convertirse en propietario o inversor de clubes de fútbol en España. Porque lo del Eldense, de confirmarse, no sería un episodio aislado.

Messi cambia el césped por los despachos

El '10' ya tiene experiencia directa en el fútbol español desde los despachos. En abril de este año se conoció su desembarco en la UE Cornellá, donde pasó a controlar el 85% de la entidad y se convirtió en su máximo accionista. El club catalán milita en Tercera RFEF, pero la operación sirvió para confirmar que Messi no quiere limitar su actividad empresarial a negocios alejados del fútbol.

Ahora la apuesta sería considerablemente mayor. El Eldense compite en Segunda División, el fútbol profesional, y su adquisición colocaría a Messi en una categoría completamente diferente como empresario. Ya no se trataría únicamente de desarrollar una estructura de fútbol base o de mantener un vínculo sentimental con Barcelona y Cataluña, sino de participar directamente en un proyecto sometido a las exigencias económicas, deportivas y administrativas de LaLiga.

Es un movimiento que encaja, además, con una tendencia cada vez más extendida entre las grandes estrellas del fútbol. Gerard Piqué compró el Andorra; Cristiano Ronaldo entró en el accionariado del Almería; Jordi Alba y Thiago Alcántara se involucraron en el proyecto del L'Hospitalet y Sergio Ramos ha mostrado su interés por hacerse con el Sevilla. Messi ha decidido seguir el mismo camino, aunque con su propia hoja de ruta.

De Cornellá al fútbol profesional

La diferencia está en el tamaño de la operación. Cornellá representó la primera gran señal de que Messi quería tener un club propio. El Eldense supondría elevar el listón y entrar directamente en el fútbol profesional español.

El argentino lleva tiempo construyendo un imperio empresarial que va mucho más allá de sus ingresos como futbolista. Hoteles, inmobiliario, alimentación, bebidas y diferentes negocios vinculados a su marca forman parte de un entramado en el que el fútbol ocupa ahora un espacio cada vez más importante. Su participación en el Inter Miami ya le abrió la puerta al negocio de la propiedad y la gestión deportiva en Estados Unidos, mientras que su llegada al Cornellá trasladó esa estrategia al fútbol español.

La posible compra del Eldense apunta, por tanto, a algo más ambicioso: construir una presencia estable en el fútbol español y utilizar el conocimiento acumulado durante más de dos décadas en la élite para impulsar proyectos deportivos desde la propiedad.

Porque Messi ya no sólo quiere ser una leyenda del fútbol. Empieza a jugar otro partido.

Un proyecto con sello argentino

El grupo que estaría detrás de la operación tendría una marcada presencia argentina y estaría relacionado, según las informaciones publicadas, con el entorno empresarial de Christian Bragarnik, propietario del Elche. En ese mismo proyecto aparecen también nombres de antiguos compañeros de Messi en el Barcelona, como Andrés Iniesta, e incluso se apunta a la posible participación de otros exfutbolistas.

La posible presencia conjunta de Messi e Iniesta añade todavía más atractivo a una operación que, por ahora, se mueve entre los despachos y el silencio de sus protagonistas. Dos de los grandes símbolos de una de las épocas doradas del Barcelona podrían encontrarse ahora al otro lado de la línea de cal, tomando decisiones sobre el futuro de un club profesional español.

Y el proyecto ya ha empezado a dejar huella incluso antes de que se anuncie oficialmente el cambio de propiedad. Claudio Barragán fue destituido después de apenas cuatro jornadas de Liga y el Eldense busca entrenador. Entre los nombres que han aparecido están Eder Sarabia y otros técnicos con experiencia en el fútbol profesional.

El nuevo Messi juega en los despachos

El movimiento resulta especialmente significativo por una razón: Messi ha dejado de ser simplemente el futbolista que genera millones para convertirse también en el hombre que decide dónde se invierten esos millones.

A sus 39 años, y todavía con contrato con el Inter Miami, el argentino está preparando ya su vida empresarial más allá del fútbol profesional. Y España aparece como uno de los escenarios principales de esa nueva etapa. Primero fue Cornellá. Ahora puede ser el Eldense. Dos clubes con perfiles muy diferentes, pero unidos por una misma idea: que Messi quiere dejar de ser únicamente parte de la historia del fútbol español para empezar a participar en su futuro desde los despachos.

Si finalmente se confirma la operación, el Eldense tendrá algo que ningún otro club de Segunda puede exhibir: a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos sentado en su propiedad. Messi vuelve al fútbol español. Esta vez, para mandar.