Seis españoles y varias ausencias significativas en la lista de nominados al Balón de Oro

España vuelve a estar donde más le gusta: en lo más alto del fútbol mundial. La conquista del Mundial de 2026 por parte de la selección de Luis de la Fuente tiene su reflejo en la lista de 30 candidatos al Balón de Oro, que incluye a seis futbolistas españoles: Rodri Hernández, Lamine Yamal, Fabián Ruiz, Ferran Torres, Marc Cucurella y Pau Cubarsí. Una representación notable que podría incluso haber sido mayor, a tenor de algunas ausencias llamativas.

Entre todos ellos sobresalen dos nombres propios: Rodri y Lamine Yamal. El centrocampista, ganador del Balón de Oro en 2024, vuelve a estar entre los candidatos después de haber liderado a España en la conquista de su segunda estrella. El jugador, que ahora milita en el Barcelona tras su etapa en el Manchester City, fue además elegido mejor jugador del Mundial.

Lamine, por su parte, afronta su candidatura con sólo 19 años y después de otra temporada de enorme impacto. El delantero del Barcelona ha sido una de las grandes figuras del campeón del mundo y vuelve a aparecer entre los aspirantes después de haberse quedado a las puertas del premio en la edición anterior.

Una lista con mucho acento español

La presencia española no se limita a las dos grandes estrellas. Fabián Ruiz aparece también entre los candidatos después de una temporada extraordinaria en la que conquistó la Champions con el PSG y el Mundial con España. El centrocampista andaluz se presenta como uno de los tapados de una carrera en la que el rendimiento colectivo vuelve a tener un peso considerable.

También están Ferran Torres, autor del gol de España en la final mundialista ante Argentina; Marc Cucurella, pieza importante durante el torneo; y Pau Cubarsí, uno de los jóvenes defensas llamados a marcar el futuro del fútbol mundial. Los seis españoles forman así uno de los grupos nacionales más numerosos de la relación definitiva de France Football.

Y no deja de resultar significativo que el campeón del mundo sea, precisamente, el país que más jugadores aporta a una lista en la que aparecen las grandes estrellas del planeta.

Messi vuelve a la pelea

Entre los candidatos también figura Lionel Messi, que regresa a la lista después de haberse quedado fuera en las dos últimas ediciones. El argentino, a sus 39 años, sigue desafiando al calendario y aspira al que sería su noveno Balón de Oro, después de los conquistados en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Messi llevó a Argentina hasta la final del Mundial, donde terminó cayendo precisamente ante España por 1-0. El delantero del Inter Miami firmó, pese a ello, un torneo extraordinario, con ocho goles y cuatro asistencias.

Su presencia añade todavía más morbo a una carrera en la que vuelve a aparecer también Kylian Mbappé, uno de los grandes favoritos al premio.

Mbappé quiere cobrarse la deuda

El francés llega a la carrera por el Balón de Oro con argumentos de sobra. Mbappé terminó como máximo goleador del Mundial de 2026, con diez tantos en ocho partidos, y alcanzó los 22 goles en la historia de los Mundiales, convirtiéndose en el máximo artillero histórico de la competición.

Sus números de la temporada también impresionan: 58 goles y 13 asistencias en 60 partidos. El delantero del Real Madrid vuelve a perseguir un premio que se le resiste y que, a tenor de sus registros, considera ya una deuda pendiente.

Pero enfrente tendrá a un candidato que conoce perfectamente el camino hacia el trofeo: Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro en 2025. El francés vuelve a figurar entre los aspirantes después de una temporada en la que el PSG continuó instalado en la élite europea.

España pudo tener todavía más candidatos

La representación española podría haber sido incluso más numerosa. Entre las ausencias más llamativas aparecen Pedri, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo y otros jugadores que tuvieron un papel destacado durante el curso y en la selección, lo que ha generado cierto debate alrededor de la lista.

La paradoja es que España domina buena parte de las nominaciones precisamente en el año en que ha vuelto a conquistar el Mundial. También en los premios individuales existe una fuerte presencia nacional: cuatro de los cinco candidatos a mejor entrenador son españoles —Luis de la Fuente, Luis Enrique, Mikel Arteta y Unai Emery—, mientras que Joan García, Unai Simón y David Raya figuran entre los aspirantes al Trofeo Yashin.

El dominio español se extiende además al fútbol femenino. Seis españolas —Alexia Putellas, Claudia Pina, Patri Guijarro, Cata Coll, Mapi León y Mariona Caldentey— aparecen entre las 30 candidatas al Balón de Oro femenino, aunque la gran noticia es la ausencia de Aitana Bonmatí, ganadora de las tres últimas ediciones, debido a la lesión que la mantuvo varios meses apartada.

La batalla final, el 26 de octubre

La gala del Balón de Oro se celebrará el próximo 26 de octubre en Londres, en una edición que se presenta especialmente abierta. Messi busca ampliar todavía más su leyenda; Mbappé quiere conquistar por fin el trofeo; Dembélé aspira a repetir; y los españoles Rodri y Lamine Yamal aparecen como dos de los grandes aspirantes después de levantar el Mundial.

Seis españoles parten, por tanto, en la carrera por el premio individual más prestigioso del fútbol. Y, después de haber conquistado el Mundial, España tiene motivos para pensar que el Balón de Oro también puede acabar hablando español.