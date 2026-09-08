Simeone señala el verdadero motivo del tropiezo del Atlético en San Mamés

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha comparecido ante los medios de comunicación en la víspera del trascendental estreno de su equipo en la máxima competición continental. El conjunto rojiblanco visita este miércoles el mítico estadio de Anfield para enfrentarse al Liverpool, un reto de máxima exigencia. En este contexto, el técnico argentino ha querido rebajar la presión sobre una de sus grandes incorporaciones ofensivas, señalando que todavía necesita tiempo de adaptación al ritmo europeo y al esquema del equipo.

"Jonathan David ha llegado hace muy poco y Julián Álvarez está en fase de crecimiento, no le veo para empezar mañana de titular, pero seguro que nos ayuda durante el partido", ha afirmado Simeone ante la prensa. De este modo, el preparador deja claro que prefiere dosificar los minutos del delantero para asegurar su óptima progresión dentro de la dinámica grupal, priorizando el bloque por encima de las individualidades en un choque que se presupone de alta intensidad física y mental.

La presente temporada tiene un cariz muy especial para la entidad madrileña, ya que la gran final del torneo se disputará en el estadio Metropolitano. Sin embargo, Simeone ha querido mantener su tradicional prudencia y ha advertido de que alcanzar esa codiciada meta requerirá un esfuerzo monumental por parte de toda la plantilla. "Estamos en fase de crecimiento con muchos chicos nuevos (...), a nadie le importa pero es la realidad. Tenemos que ir poco a poco encontrándonos", ha detallado el entrenador, subrayando el enorme desafío que supone encajar las piezas recién llegadas.

Sobre el tropiezo liguero del pasado fin de semana ante el Athletic en San Mamés, el argentino ha descartado de plano que se tratara de un problema de actitud o de falta de motivación de sus jugadores. "Lo que pasó en Bilbao fue desatención, perdimos un partido que estaba controlado", ha zanjado de forma tajante. Ahora, la mirada del cuerpo técnico está puesta exclusivamente en el feudo inglés, donde augura "un inicio de partido trepidante" frente a un rival que exigirá la máxima concentración desde el pitido inicial.

Por último, el técnico colchonero ha valorado el trabajo del banquillo rival y la propuesta táctica de Andoni Iraola, destacando especialmente su capacidad para transmitir sus ideas a los futbolistas con claridad y gran eficacia. "Lleva tiempo encontrar el camino para ir creciendo y mejorando, pero tiene muy buenos futbolistas", ha reconocido con respeto. Fiel a su innegociable filosofía, Simeone ha restado importancia a las especulaciones de la previa, asegurando que "la realidad es la que pasa en el campo" y que el rendimiento en directo será el único juez válido del encuentro.