Conmoción en Dortmund con Karetsas: se desplomó por problemas circulatorios

El estreno en la máxima competición continental dejó un sabor agridulce en las filas del equipo germano. A pesar de la victoria frente al conjunto español dirigido por Íñigo Pérez, las alarmas saltaron en el Signal Iduna Park durante la primera mitad del encuentro. Los directivos y el cuerpo técnico del Borussia Dortmund se mostraron profundamente preocupados por el estado de salud de su joven promesa, el centrocampista Konstantinos Karetsas, quien tuvo que ser evacuado de urgencia tras sufrir problemas circulatorios.

El incidente se produjo en el minuto 25 del duelo correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Campeones de la temporada 2026-27. El jugador griego, de apenas 18 años, se sintió indispuesto repentinamente y se dejó caer sobre el césped, lo que obligó a detener el juego de inmediato. Tras una primera asistencia sobre el terreno de juego, los servicios médicos determinaron que debía ser retirado en camilla y trasladado rápidamente a un centro hospitalario cercano para someterse a pruebas médicas exhaustivas y descartar cualquier complicación mayor.

Konstantinos Karetsas had to leave the field due to circulatory problems. Kosta is doing well under the circumstances and is on his way to the hospital for further tests. 🙏 pic.twitter.com/WMYbxkdTEk — Borussia Dortmund (@BlackYellow) September 8, 2026

A pesar de que el choque concluyó con un resultado favorable para los locales por 3-2 ante un competitivo Villarreal CF, el ambiente en el estadio y en el vestuario quedó notablemente afectado. La salud de los deportistas siempre prima sobre los resultados, y en este sentido se pronunció la cúpula directiva del club teutón al término de los noventa minutos, dejando patente la tensión vivida durante esos instantes de incertidumbre.

El director deportivo de la entidad, Ole Book, describió con franqueza la situación que presenciaron desde la grada. "Todos estábamos bastante consternados y asustados, estábamos preocupados por el chico y ahora esperamos que todo vaya relativamente bien", relató el responsable deportivo, subrayando que la recuperación del centrocampista es lo más importante en estos momentos.

En esta misma línea, Book reconoció que un suceso de estas características impacta de forma directa en el estado de ánimo de la plantilla y del cuerpo técnico. "Está claro que no ha sido una sensación agradable que otro jugador que aporta mucha creatividad haya tenido que abandonar el terreno de juego (...) Esto empaña bastante el ambiente. Esperamos que se recupere muy, muy pronto y que no sea nada grave. Pero ahora mismo, justo después del partido, todavía no tenemos información nueva", zanjó el directivo.

Por su parte, el director de deportes de la institución, Lars Ricken, incidió en lo inesperado del percance, un factor que incrementó el nerviosismo en las gradas del feudo alemán. El exjugador reconoció que estos problemas circulatorios "surgieron de la nada" sin haber "ningún indicio" en los días previos ni durante el calentamiento. "A ver qué pasa en los próximos días", concluyó Ricken, quedando a la espera de los resultados médicos definitivos que arrojen luz sobre la evolución del joven talento heleno.