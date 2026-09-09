La amenaza de Laporta a Mourinho y al Real Madrid: "Mientras no se pasen de la raya..."

El Barcelona juega este miércoles ante el Feyenoord en la Champions y en la previa del partido ha tomado la palabra el presidente Joan Laporta. Le han preguntado por el Real Madrid y las quejas de José Mourinho cuando perdió el sábado pasado ante el Betis en el estadio de La Cartuja.

Esto dijo Laporta:

🔵🔴 LAPORTA RESPONDE a las QUEJAS del REAL MADRID por los ARBITRAJES: 👉 "Mientras no se pasen y lo hagan con respeto..." 📹 @10JoseAlvarez 𝐍𝐨𝐬 𝐯𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐚 𝐥𝐚𝐬 𝟏𝟐 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐜𝐡𝐞 𝐞𝐧 𝐂𝐮𝐚𝐭𝐫𝐨. pic.twitter.com/D1QBucypgV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 9, 2026

"De lo que hacen los demás equipos, en principio, mientras no se pasen de la raya del respeto y de la concordia institucional que ha de mantenerse entre dos equipos. Pues nosotros estamos en esta posición y que los demás equipos hagan lo que consideren oportuno y nosotros lo respetamos, siempre y cuando no haya una transgresión de lo que es normal en las relaciones entre clubes", comentó Laporta.

Respecto al partido en Champions, el mandatario culé confía en su gran estrella, Lamine Yamal: "Está espectacular. Tiene una calidad excepcional, es un genio y creo que su nominación para el Balón de Oro es más que merecida. Tiene un desparpajo, una madurez, para la edad que tiene, fantástica. Me sabe mal que no estén nominados ni Pedri ni Raphinha".

Por supuesto, Laporta fija los objetivos en pelear por todo y ganar de nuevo la Liga más la Champions: "Tenemos como objetivo ganar la tercera Liga seguida, que sería extraordinario. Tenemos como objetivo seguir siendo el Rey de Copas, que sería también muy bueno. Tenemos como objetivo ganar la Supercopa para dar un golpe a mitad de temporada, de que aquí estamos para intentar ganar la Liga. Y, por supuesto, este año queremos ganar la Champions. Es el gran objetivo".