El Barcelona golea 5-1 al Feyenoord en su debut en la Liga de Campeones

El Barcelona ha arrancado su andadura en la presente edición de la Liga de Campeones con paso firme, dejando una inmejorable carta de presentación tras imponerse con rotundidad al Feyenoord neerlandés por un abultado cinco a uno. El conjunto azulgrana demostró un dominio absoluto sobre el césped del Spotify Camp Nou, brindando a su afición una velada europea que invita al optimismo de cara a las aspiraciones continentales del club.

El guion del encuentro se puso de cara para los intereses locales prácticamente desde el pitido inicial. Apenas habían transcurrido tres minutos de juego cuando Raphinha se encargó de inaugurar el luminoso. El extremo firmó una brillante acción individual dentro del área que culminó con precisión, desmontando el planteamiento defensivo visitante. Este tanto tempranero asentó el dominio del equipo, que no levantó el pie del acelerador y continuó asediando la portería rival. En el minuto veintidós, la insistencia obtuvo una nueva recompensa de la mano de Karim Adeyemi, quien sorprendió con un potente disparo lejano para establecer el segundo tanto en el marcador. La renta pudo ser aún mayor antes del descanso, ya que Joao Cancelo estrelló el esférico contra el poste tras un remate que levantó de sus asientos a los aficionados presentes en las gradas.

Tras el paso por los vestuarios, el Barcelona mantuvo la intensidad y no dio margen a una posible reacción del cuadro neerlandés. En el minuto cincuenta y siete, Raphinha volvió a erigirse como protagonista al firmar su doblete particular y el tercero para su equipo, aprovechando una excelente asistencia de Pedri. La ventaja parecía definitiva, aunque el Feyenoord intentó meterse en el partido de forma tímida. Apenas dos minutos después del tercer gol catalán, Nacho Ferri logró perforar la portería local, pero la acción fue invalidada por el colegiado a instancias del VAR, ahogando cualquier atisbo de esperanza para los visitantes.

Con el encuentro totalmente controlado, el tramo final se convirtió en un festín ofensivo para el conjunto azulgrana. Lamine Yamal, demostrando una vez más su desparpajo y calidad técnica pese a su juventud, se sumó a la fiesta goleadora anotando el cuarto tanto en el minuto setenta y siete mediante un magistral lanzamiento de falta directa. Aunque Steijn logró anotar el gol del honor para el Feyenoord en el ochenta y dos, maquillando ligeramente el resultado, Gabriel Jesus apareció en el minuto ochenta y cinco para redondear la goleada y certificar una victoria aplastante. De este modo, el Barcelona suma sus primeros tres puntos en la máxima competición continental, exhibiendo un tremendo poderío ofensivo.