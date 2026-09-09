La sufrida victoria del Madrid en el Bernabeu ante el Inter en la primera jornada de Champions marcó la tertulia de El Primer Palo moderada por Juanma Rodríguez y con Israel Iñiguez, Dani Blanco, María Trisac y Sergio Fernández de contertulios.

"El Madrid ha sido inferior pero ha ganado que es lo que importa" decía Dani Blanco mientras que María Trisac no veía tan mal al conjunto de Mourinho. "No he visto tan dramático el partido. Ha habido muchas cosas buenas".

Sergio Fernández decía que "el Madrid le ha decepcionado porque era un partido para imponer estilo y no lo ha hecho" e Israel Iñiguez ha destacado "el mal partido en general de los blancos, muy mal en varias fases del encuentro".

Hubo tiempo para comentar la victoria del Betis, la derrota del Villarreal y la jornada de este miércoles con el gran partido entre Liverpool y Atlético de Madrid.