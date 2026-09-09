Lamine Yamal y Rodri, favoritos al Balón de Oro como alternativa a Kane

La organización del Balón de Oro ha revelado los 30 finalistas para el galardón de 2026, que se dará a conocer el próximo 26 de octubre. El anuncio consolida la tendencia post-Mundial y confirma a Lamine Yamal y Rodri Hernández, en este orden, como las grandes alternativas a llevarse el premio junto al gran favorito, que sigue siendo Harry Kane. Y no sería la primera vez que el premio sufre un vuelco en los pronósticos. El ejemplo de Vinicius y Rodri en 2024 es el más reciente.

La tendencia actual es optimista para las dos estrellas de la Selección Española, que apenas han modificado sus posibilidades tras hacerse oficial la lista final de candidatos. Kane, sin embargo, sí ha descendido en sus probabilidades con mayor fuerza, pese a seguir siendo el líder destacado de los vaticinios.

Tras hacerse oficial el elenco de los 30 jugadores que pelearán por el Balón de Oro, Kane descendió del 34% de probabilidades de ganar el premio, al 31,82%, según el análisis de Betfair. Es una bajada de 2,18 puntos porcentuales que han experimentado Lamine y Rodri. El extremo es el segundo favorito a ganar el Balón de Oro con una probabilidad del 13,33%. Apenas perdió 0,92 puntos porcentuales con la oficialización de la lista. Rodri, por su parte, se mantuvo casi igual: pasó del 9,72% al 9,09%, esto es, -0,63 puntos porcentuales.

El criterio que sonríe a Lamine y Rodri

Resulta muy llamativo que Kane sea el futbolista que más sufre esta pérdida de valor relativo en los pronósticos con la oficialización de candidatos. El motivo: esta lista arroja que la organización ha hecho una relectura de la temporada, dando especial peso a dos factores. Para conceder el premio queda demostrado que debe pesar mucho el rendimiento colectivo con los clubes, especialmente en Champions (entran con fuerza jugadores del PSG) y los rendimientos con las selecciones, incluso más allá del Mundial.

Ejemplo: Sadio Mané no estaba en los pronósticos, pero su en la Copa África lo ha colado en el top-30. Ambos factores merman a Kane, que con el Bayern cayó en semis de la Champions y con Inglaterra también se quedó a las puertas de la final.

Precisamente el peso del Mundial es el que sostiene la candidatura de Lamine y de Rodri. Aunque con sus clubes no tuvieron éxito en Champions, la relevancia de los dos futbolistas en el Mundial conquistado por España los convierte en la verdadera alternativa. En este equilibrio, Lamine y su dominio en España con el Barça lo sitúa algo por delante de Rodri, sin peso en el City por su vuelta tras lesión.

La tercera vía es Mbappé, brillante en su rendimiento personal, pero al que le podría penalizar no haber ganado títulos con el Real Madrid, ni con Francia (más allá de su récord goleador en el Mundial). Esta tabla muestra las opciones del top-30 de ganar el Balón de Oro.

La amenaza de repartirse el éxito de España

Pero la virtud que hace esperanzarse a Lamine y a Rodri es también su mayor amenaza. Como sucedió con España en el Mundial 2010, el reparto de votos entre varios jugadores españoles como premio al gran torneo de la selección de Luis de la Fuente podría dividir el apoyo, que en el caso del Bayern de Múnich e Inglaterra, acapara sorprendentemente Kane.

En el caso del Bayern, el inglés absorbe el 89% de las probabilidades de sus cuatro candidatos. Con Inglaterra, Kane representa el 90,4% de las probabilidades de sus tres representantes en el top-30. Sin embargo, en el caso de Lamine y de Rodri, España (la nación más representada con seis candidatos) su peso relativo dentro de las opciones de España por tener al ganador del Balón de Oro se reducen.

Lamine acapara el 45,2% de los candidatos españoles y Rodri, el 30,8%. Ambos representan el 76% de España. Lejos del dominio de Kane con sus equipos. Dicho de otra forma, si se sumasen las Rodri y de Lamine por ganar el Balón de Oro en una única 'candidatura' española, sus opciones de ganar serían una seria amenaza para Kane.

Cubarsí, la gran revelación

Yendo al resto de candidatos, se pueden extraer varias conclusiones. En nombres propios, Pau Cubarsí representa la gran revelación. Hasta agosto el central no había aparecido entre los favoritos a ganar el Balón de Oro y desde entonces no ha hecho más que crecer. Entonces era el 6º favorito y ahora es el 6º, solo por detrás de los tres grandes favoritos y de los outsiders, que son Mbappé y Kvaratskhelia.

En términos de clubes, el Barça es el gran dominador de esta lista en cuanto a porcentajes acumulados de ganar el premio. Quintando a Kane del Bayern (que acapara el 89% de las opciones bávaras), los catalanes son el club con más probabilidades acumuladas, un 25,75% de ganar el premio entre tres candidatos (Lamine, Rodri y Cubarsí), por delante incluso del Bayern, que aunque aporta diez futbolistas a este top-30, apenas suma un 16,51% de opciones de que uno de sus jugadores se lleve el premio. El Real Madrid y sus cuatro candidatos acaparan el 11,15% de probabilidades de ganar el Balón de Oro.

Con las selecciones ocurre algo parecido. Excluyendo a Kane de Inglaterra, la selección española es la gran dominadora en probabilidades acumuladas. Suma el 29,52% de opciones de tener al ganador del Balón de Oro, muy cerca de Inglaterra (35,21%) pese al peso de Kane en los pronósticos y muy por delante de Francia y sus seis candidatos (12,72%).

Así están los pronósticos de cara a un Balón de Oro cuyo ganador no se dará a conocer hasta dentro de un mes y medio en París.