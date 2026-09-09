Ya se conocen los nominados para la próxima edición del Balón de Oro, cuya ceremonia se celebrará el 26 de octubre de 2026. El Paris Saint-Germain, ganador de la Champions League la pasada temporada, cuenta con 10 jugadores nominados al galardón que entrega France Football, mientras que LALIGA EA SPORTS es la competición con más candidatos después de la Ligue 1, con siete.

Cuatro de esos siete juegan en el Real Madrid: Jude Bellingham, Marc Cucurella, Kylian Mbappé y Vinícius, mientras que otros tres militan en el FC Barcelona, campeón de España: Pau Cubarsí, Lamine Yamal y Rodri. También merece una mención Ferran Torres, quien acaba de pasar del Barça al PSG, y que conquistó el título de LALIGA EA SPORTS durante la temporada que se tiene en cuenta para este premio.

La Premier League inglesa cuenta con cinco nominados, la Bundesliga alemana con cuatro y la Saudi Pro League con dos, mientras que la Serie A y la MLS tienen uno cada una en esta lista de los 30 mejores jugadores de la temporada 2025/26.

Tras el éxito logrado este verano en la Copa Mundial de la FIFA 2026, media docena de integrantes de la selección española han sido nominados al Balón de Oro de este año. Entre ellos están los ya mencionados Cucurella, Cubarsí, Lamine Yamal, Rodri y Ferran Torres, además de Fabián Ruiz, formado en la cantera del Real Betis y actual centrocampista del PSG.

Estos seis jugadores pasaron por las canteras del FC Barcelona, RCD Espanyol, Girona FC, Atlético de Madrid, Villarreal CF, Valencia CF y Real Betis en su camino hacia la élite, lo que pone de relieve la variedad de academias españolas que desarrollan talento de talla mundial.

Hay tres jugadores en la lista de 30 de este año que ya saben lo que es recibir el trofeo del Balón de Oro: Lionel Messi, Rodri y Ousmane Dembélé. Los tres han jugado en LALIGA EA SPORTS, y Messi conquistó seis de sus ocho Balones de Oro, cifra récord, como jugador del FC Barcelona.

Rodri y Dembélé ganaron el premio representando al Manchester City y al PSG, respectivamente, pero ambos habían desarrollado previamente sus habilidades en LALIGA EA SPORTS. El capitán de España está ahora de vuelta en su país tras fichar este verano por el FC Barcelona y aspira a conquistar este galardón por segunda vez, después de capitanear a su selección hacia la gloria mundialista.

Los otros premios

El 26 de octubre también se entregarán varios premios más, cuyos candidatos ya han sido anunciados. En el premio al Mejor Portero Masculino del Año, Thibaut Courtois, del Real Madrid, Joan García, del FC Barcelona, y Unai Simón, del Athletic Club, están entre los nominados, lo que sitúa a LALIGA EA SPORTS como la competición con más candidatos.

En el premio al Mejor Talento Joven Masculino del Año ocurre lo mismo, ya que ninguna competición cuenta con más futbolistas candidatos que LALIGA EA SPORTS. España está representada en esta categoría por Pau Cubarsí y Lamine Yamal y el nuevo fichaje del Real Madrid, Yan Diomandé, quien rindió a un gran nivel con el RB Leipzig la pasada temporada.

En el premio al Mejor Entrenador Masculino del Año también destaca la presencia española. Luis de la Fuente, seleccionador de La Roja, ha sido nominado, mientras que Luis Enrique, Mikel Arteta y Unai Emery también están entre los candidatos, aunque actualmente trabajen fuera de España. Vincent Kompany, del Bayern de Múnich, completa la lista.