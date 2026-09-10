El Atlético siestas de Madrid: tanto pierde, pierde tanto

Estoy en bucle, lo reconozco. Me enfrento a otra columna en la que podría decir prácticamente lo mismo que digo en casi todos los partidos del Atlético de Madrid fuera de casa. Con algún matiz, eso sí, porque ahora por momentos sí veo un equipo que me gusta y que es atrevido; sin embargo, el final siempre es el mismo y eso a mí no me vale. A otros sí… a mí no. Pasa lo mismo con las declaraciones posteriores. Contundencia, atención, intensidad, el colegiado… Un bucle eterno con un solo punto en común: el Atlético sigue perdiendo fuera de casa y bueno, no pasada nada.

He pensado en crear un texto base para los partidos fuera de casa del conjunto rojiblanco, como los vistos en San Mamés o Anfield. Sería el siguiente:

Dormidos de nuevo, hoy en (rellenar con estadio rival). Empiezan bien, pero no saben gestionarlo. El (rellenar con rival) te come por intensidad sin hacer demasiado. Y el árbitro no ayudó

Ese sería más o menos el texto. Ayer se podía rellenar de la siguiente manera: dormidos de nuevo, hoy en Anfield. Empiezan bien, pero no saben gestionarlo. El Liverpool te come por intensidad sin hacer demasiado. Y el árbitro no ayudó. El otro día hubiese quedado así: dormidos de nuevo, hoy en San Mamés. Empiezan bien, pero no saben gestionarlo. El Athletic de Bilbao te come por intensidad sin hacer demasiado. Y el árbitro no ayudó. Y espero no tener que poner post San Sebastián este: dormidos de nuevo, hoy en Anoeta. Empiezan bien, pero no saben gestionarlo. La Real te come por intensidad sin hacer demasiado. Y el árbitro no ayudó.

Aún sigo sin procesar, y eso que lo he visto 1.000 veces, que un mismo equipo, cambiando jugadores cada año, caiga en los mismos errores. Ojo, ahora el Atlético sí empieza bien fuera de casa, pero acaba igual. Antes sesteaban en la primera parte y perdían en la segunda. Ahora a la inversa. Por lo tanto, vale de poco que ahora se vea un equipo valiente en Bilbao y Liverpool, que cuando quiere logra jugar rápido, intenso y vertical, pero luego decide sestear en momentos concretos y perder el control de los partidos. Tanto monta, monta tanto. Tanto pierde, pierde tanto.

Hoy un seguidor en Twitter me decía que ahora sí ve un equipo reconocible con balón y con capacidad para dominar a domicilio. Es verdad. Coincido. El problema es que logrando eso que antes le faltaba al equipo, el hecho de seguir negociando los minutos en los que quieres imponerte sigue costando perder los partidos. Y no me vale que físicamente les falta un punto, porque cuando sales del vestuario tras el descanso, no hay cansancio posible que haga que el Athletic te marque dos goles en tres minutos y el Liverpool te marque el 2-1 en el 50'.

Lo que más rabia me da es que vistas las primeras partes de los dos últimos partidos tengo mucho con lo que ilusionarme, pero siguen conformándose. Logran subirte alto en la expectativa y después te arrojan al mismo barrio que llevas comiéndote varios años. No me vale. No me parece que arregle nada. Frustra incluso más porque ves que se puede ser superior en campos como el del Liverpool. Y luego encima, para rematar el bucle, el colegiado tampoco ayudó. Mac Allister, antes del 1-1, tuvo que ser expulsado y en la jugada posterior, empate. Además fue él el que marcó el 2-1. Para rematar, una manita dentro del área del Liverpool que era penalti. Porque en la Champions League, la fama de arbitrajes caseros es solo una verdad absoluta en casos concretos, como Anfield. Invierte la situación y lleva esto al Metropolitano. Roja y penalti, como mínimo. Otro bucle eterno.

Espero no haberme repetido mucho y espero no tener este mismo problema la semana que viene tras el duelo ante la Real Sociedad porque esto a mí no me vale. El tanto pierde, pierde tanto no me vale. Como se decía en una famosa cuna de la cultura española, el que propone y no gana es un parguela. Pues eso, proponer y ganar. Propón 95 minutos por partido y ganarás en cualquier sitio. A ver si lo veo ante la Real porque les recuerdo que ese mismo equipo en una final, sí en una final, les pilló dormidos en el minuto 1.