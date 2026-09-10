Deco presume del ridículo que hizo el Barcelona con Julián Álvarez y Bernardo Silva

Encima presumen, como se suele decir. El director deportivo del FC Barcelona, Deco ha ofrecido este jueves su versión sobre uno de los episodios más comentados del pasado mercado estival: el intento fallido de fichar al delantero argentino Julián Álvarez. El responsable de la parcela deportiva azulgrana ha querido zanjar cualquier polémica asegurando que la entidad catalana actuó en todo momento de "forma respetuosa" en sus acercamientos con el Atlético de Madrid. Cosa que no es verdad, como bien ha informado Libertad Digital todo el verano.

Durante una entrevista concedida a la emisora RAC1, el ejecutivo detalló las cifras reales de la operación para desmentir las informaciones surgidas, según ellos, desde la capital. Cuando fueron los acólitos del club catalán los que filtraron ofertas que nunca llegaron y otras que no tenían cifras reales.

Según explicó, la oferta formal presentada por el internacional albiceleste ascendía a 100 millones de euros estructurados en tres plazos, negando categóricamente que se tratara de seis pagos como se había filtrado desde Madrid. Asimismo, rechazó tajantemente que el Barça presionara al futbolista para que forzara su salida pidiendo públicamente el traspaso.

"Hemos hecho las cosas bien. Había una oferta, no hubo respuesta y, a partir de ahí, se ha hablado mucho más en la prensa de lo que ha pasado en realidad", señaló el exjugador. En este sentido, reiteró que el diálogo con la directiva colchonera fue transparente: "Hicimos una oferta, hablamos con ellos de una forma respetuosa y clara, ellos nos dijeron que no querían vender al jugador".

Sobre Bernardo Silva, más de lo mismo. Deco presume de haberle dicho al ex del City que eran "las condiciones del Barcelona" o nada. Y el portugués se fue al Real Madrid. "No era la posición que buscábamos por perfil. Es un grandísimo jugador, juega en mi selección. Ha sido de los mejores del mundo en los últimos años, pero la posición no era la que buscábamos. Nos llegó que quería venir y, con su nivel, siempre iba a sumar. Pero después no ha ido adelante porque no podemos pasarnos de nuestras ideas. Si quieres venir es así. Nosotros no decimos a un jugador si va a jugar o no", comentó.