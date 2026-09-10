La FIFA ha salido este jueves al paso de las declaraciones de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol, que ha asegurado que la final del mundial 2030, que España organizará conjuntamente con el país alauita y Portugal, se disputará en el Gran Estadio Hassan II de Casablanca. El organismo rector del fútbol mundial niega que haya una decisión tomada y mantiene que la sede del partido por el título se determinará "en su debido momento".

Un portavoz de la FIFA ha confirmado que la posición del organismo es la misma que ya trasladó el pasado 5 de agosto: no se ha adjudicado la final a Marruecos. La FIFA ya había desmentido entonces las informaciones que apuntaban a un supuesto acuerdo para conceder a Casablanca el encuentro decisivo del torneo a cambio de apoyos a Gianni Infantino.

Lekjaa da por hecha una decisión que la FIFA niega

Las palabras de Lekjaa han vuelto a poner sobre la mesa una cuestión especialmente sensible dentro de la candidatura conjunta de España, Portugal y Marruecos. Durante un acto electoral en Bouznika, el dirigente marroquí afirmó que la provincia de Benslimán, donde se construye el nuevo estadio, tendrá "el honor de organizar la final del mundial 2030".

Sin embargo, la FIFA insiste en que la decisión todavía no está tomada. El organismo ya señaló en agosto que las informaciones sobre una supuesta concesión de la final a Marruecos eran "falsas y engañosas" y recordó que la elección de la sede se hará más adelante.

España, por su parte, defiende que la final debe disputarse en territorio español. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, afirmó recientemente que España tiene que acoger el partido por el título, aunque dejó en manos de la FIFA la decisión definitiva. El Bernabéu y el Camp Nou son las dos grandes candidaturas españolas, mientras que Marruecos apuesta por el futuro Gran Estadio Hassan II.

Un estadio de 115.000 espectadores

El recinto de Casablanca es uno de los grandes argumentos de Marruecos para aspirar a la final. El Gran Estadio Hassan II, cuya inauguración está prevista para finales de 2027, tendrá una capacidad aproximada de 115.000 espectadores, por encima del aforo previsto para el Camp Nou tras su remodelación y de las 78.297 localidades del Santiago Bernabéu.

De momento, sin embargo, la capacidad del estadio no ha cambiado la postura oficial de la FIFA. Marruecos asegura que la final será suya, pero el organismo presidido por Gianni Infantino insiste en que no existe ninguna decisión al respecto.

La batalla por la final del mundial 2030 sigue, por tanto, abierta. Y mientras desde Rabat se da por hecho que Casablanca acogerá el partido más importante del torneo, la FIFA niega la mayor y mantiene el suspense.