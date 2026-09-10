Mbappé avisa al madridismo: "Podemos hacer grandes cosas este año"

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, se ha mostrado muy optimista respecto al futuro inmediato del equipo dirigido por Carlo Ancelotti. Tras ser galardonado como Jugador Cinco Estrellas del mes de agosto, un reconocimiento otorgado por los propios aficionados del conjunto blanco, el atacante ha querido lanzar un mensaje de ambición y compromiso que ilusiona a todo el madridismo de cara a los próximos meses de competición.

En sus primeras declaraciones tras recibir este trofeo, el astro galo no ocultó su enorme satisfacción por este primer mes en la capital de España. "Tenemos muchas ganas de ayudar al equipo y demostrar que podemos hacer grandes cosas este año. Siempre con la felicidad de jugar aquí, sé que es un privilegio", señaló el exjugador del Paris Saint-Germain, dejando patente que su adaptación va por muy buen camino en este arranque.

Y es que el inicio de trayectoria de Mbappé no ha pasado desapercibido para la afición. Su debut oficial con la camiseta merengue se produjo en la gran final de la Supercopa de Europa frente al Atalanta, donde logró levantar su primer título internacional a nivel de clubes y, además, estrenarse como goleador. En la competición doméstica, aunque el conjunto madridista ha tenido algún tropiezo en forma de empate a domicilio, el futbolista francés ya ha empezado a dejar destellos de su inmensa calidad y ha visto puerta con asiduidad en el campeonato liguero.

Por todo ello, el atacante valoró muy positivamente los primeros pasos de la escuadra de Chamartín y confió en mantener la buena dinámica de resultados y de juego. "Hemos empezado la temporada de manera positiva. Espero que sigamos así. Pienso que hay mucho éxito para esta temporada", apuntó el flamante fichaje del equipo merengue, plenamente consciente de la altísima exigencia que supone defender los colores del vigente campeón de Europa.

Finalmente, Mbappé también tuvo palabras para analizar la configuración de la actual plantilla, que ha sumado diferentes incorporaciones de nivel y afronta el reto de encajar todas las piezas disponibles. En este sentido, destacó la importancia de hacer un grupo sólido y facilitar al máximo la llegada de los nuevos. "Siempre está bien ver nuevas caras. Vienen con ganas de ayudar al escudo, al Real Madrid. Hemos intentado adaptar a todo el mundo de la mejor manera posible, para ir todos en la misma dirección", concluyó el estelar delantero, demostrando su implicación absoluta en el ambicioso proyecto deportivo de la entidad presidida por Florentino Pérez.