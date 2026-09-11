El Real Madrid arrasa en el límite salarial con 832 millones y el Barça respira

El conjunto blanco sigue siendo el club con mayor Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD), el conocido como límite salarial del fútbol profesional español. Según los datos oficiales presentados por la patronal que preside Javier Tebas, el equipo madrileño cuenta con más de 832 millones de euros, con un amplísimo margen sobre el resto de sus competidores. A principios de este mismo verano, el LCPD de los madridistas se situaba en 553 millones, lo que supone un incremento cercano a los 300 millones. Javier Gómez, director general corporativo de la institución, ha explicado que los clubes con buena salud financiera pueden emplear sus ahorros para elevar esta cifra hasta en un 25 por ciento.

Por su parte, la entidad que preside Joan Laporta continúa mejorando sus números financieros y se consolida en la segunda plaza con 582 millones de euros. Aunque su crecimiento en los últimos meses ha sido más moderado, cercano a los 45 millones, demuestra una evolución positiva tras haber pasado por etapas de gran dificultad económica. Javier Gómez ha confirmado que el equipo azulgrana ya opera bajo la regla del 1-1 y prevé que su situación será aún más holgada cuando el nuevo estadio esté a pleno rendimiento.

Detrás de los dos grandes del fútbol español, la clasificación sitúa nuevamente al Atlético de Madrid en la tercera posición, con algo más de 361 millones, lo que refleja un ligero incremento de 35 millones respecto a la pasada campaña. Otros clubes de Primera división que logran superar la barrera de los cien millones son el Villarreal CF, el Real Betis, el Athletic Club y la Real Sociedad.

En el extremo opuesto de la tabla, la realidad es mucho más ajustada. La entidad sevillista es el actual farolillo rojo de la máxima categoría, con apenas 20 millones de euros de margen salarial. El presidente de la patronal ha valorado positivamente el gran esfuerzo del club andaluz por acercarse al equilibrio económico, un recorte obligado principalmente tras quedarse fuera de las competiciones europeas y, más en concreto, de los ingresos de la Liga de Campeones.

A nivel global, la suma de los límites salariales en la primera categoría asciende a más de 3.100 millones de euros, lo que representa un aumento del 15 por ciento. A pesar de estos buenos indicadores de crecimiento conjunto, Javier Tebas ha expresado su inquietud por la creciente brecha financiera que separa al líder y a su inmediato perseguidor del resto de competidores. "Me preocupa la diferencia que se está haciendo entre algunos equipos", advirtió el mandatario, señalando que el nuevo formato de las competiciones continentales está dividiendo al mercado en un escenario de "dos velocidades".

Tanto Tebas como Gómez han defendido la estricta normativa económica que rige en España desde hace catorce años, argumentando que su objetivo prioritario no es otro que garantizar la viabilidad del torneo. "No estamos aquí para hacer una liga insostenible", sentenció Gómez. En este sentido, han criticado con dureza la gestión económica de la Premier League, cuyas enormes pérdidas de 2.000 millones de euros reflejan un modelo marcadamente inflacionista que, a la larga, arrastra al resto del mercado futbolístico a una peligrosa burbuja.

Finalmente, al margen de los datos puramente contables, los dirigentes celebraron el renovado interés de grandes figuras históricas por invertir en equipos españoles. Citaron como ejemplo el 25 por ciento que posee Cristiano Ronaldo en la UD Almería y la posible entrada de Leo Messi en el accionariado del CD Eldense, algo que consideran un auténtico orgullo para el campeonato nacional.