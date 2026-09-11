Laporta reivindica en la Diada "las raíces profundamente catalanas" del Barcelona

Joan Laporta ha vuelto a reivindicar este viernes el marcado carácter catalanista del FC Barcelona. El presidente azulgrana encabezó la representación del club en la tradicional ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova con motivo de la Diada y aprovechó el acto para defender las "raíces profundamente catalanas" de la entidad, que, a su juicio, son precisamente las que dan sentido al histórico lema 'més que un club'.

"En la defensa de una Cataluña abierta al mundo, de nuestra lengua y cultura, de nuestras libertades individuales y colectivas, encontraréis siempre a la junta directiva que tengo el honor de presidir", afirmó Laporta. "El Barcelona tiene unas raíces profundamente catalanas y eso es lo que da sentido al més que un club", añadió.

"Una institución comprometida con la democracia"

El dirigente azulgrana destacó también el supuesto compromiso histórico del FC Barcelona con la democracia y recordó que la entidad participa «desde hace más de un siglo» en la ofrenda floral a Rafael Casanova.

"Lo hemos hecho siempre que los vientos de la democracia lo han permitido, ya que ha habido momentos en que los vientos no soplaban a favor", señaló Laporta durante su intervención.

La comitiva del Barcelona estuvo encabezada por el propio presidente y contó con la presencia de otros miembros de la junta directiva, entre ellos el vicepresidente del área deportiva, Rafael Yuste, y la vicepresidenta institucional, Elena Fort.

También estuvieron representadas las distintas secciones de la entidad. Por parte del primer equipo de fútbol masculino acudió el centrocampista Fermín López, mientras que Patri Guijarro representó al conjunto femenino.

Laporta pone el listón en Liga, Copa y Champions

Al margen del componente institucional del acto, Laporta también fue preguntado por el espectacular comienzo de temporada del equipo de fútbol masculino, que ha ganado sus cinco primeros partidos.

El presidente azulgrana pidió, no obstante, mantener los pies en el suelo. "Esto no ha hecho más que empezar", advirtió, aunque reconoció que el Barcelona se ha marcado objetivos ambiciosos para la temporada: la Liga, la Copa, la Supercopa y la Champions, una competición que genera "especial ilusión" en el club.

Laporta se mostró especialmente satisfecho con la profundidad de la plantilla. "Todo el mundo tiene que estar atento porque hay mucha calidad. Tenemos dos equipos muy competitivos que juegue quien juegue lo hace bien", afirmó.

A su juicio, la clave estará en mantener el compromiso colectivo: "Todos tienen que estar muy comprometidos y en tensión, pensando siempre en el equipo. Eso nos llevará seguro a ganar títulos".

El mensaje de Lamine Yamal

Laporta también valoró las recientes declaraciones de Lamine Yamal, que había reclamado a sus compañeros un mayor esfuerzo defensivo y que todos los futbolistas corrieran por el bien del equipo.

El presidente del Barça consideró especialmente significativo que el mensaje procediera del joven extremo. "Tiene mucho mérito que lo diga Lamine con 19 años", destacó, antes de definir sus palabras como una muestra de «una madurez genial para su edad».

Para Laporta, además, el mensaje de Lamine es "ilustrativo de lo que tiene que hacer el equipo esta temporada": mantener la exigencia y anteponer el colectivo a las individualidades.

Todas las secciones, presentes en la Diada

La representación azulgrana se extendió al resto de las secciones. El equipo de balonmano, que debuta este viernes en la Liga Asobal en Logroño, estuvo representado por el jugador Oriol San Felipe, el directivo Joan Solé y el coordinador Joan Marín.

En baloncesto, que disputa esta noche su encuentro contra el Kids&Us Manresa en Tarragona, acudieron el embajador Audie Norris y los jugadores del filial Jan Cerdán y Jakob Siftar.

También participaron el entrenador y el capitán de las secciones de fútbol sala, Javi Rodríguez y Dídac Plana, y los representantes del hockey sobre patines Ricard Ares e Ignacio Alabart, además de miembros del fútbol formativo, la Fundación Barça Genuine y la Agrupació Veterans FC Barcelona.

Con motivo del 11 de septiembre, el FC Barcelona y su Fundación publicaron asimismo un vídeo en sus canales oficiales para reivindicar la vinculación histórica de la entidad con la lengua catalana y el catalanismo.