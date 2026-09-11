El ex presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales fue el invitado estelar en la noche del jueves en El Primer Palo con Juanma Rodríguez y con David Sánchez, Sergio Fernández, María Trisac y Dani Blanco como contertulios.

Rubiales se mostró muy decepcionado con el presidente del gobierno Pedro Sánchez al que acusó de "estropear la candidatura que habían iniciado desde la federación. "Nosotros teníamos el partido inaugural, las semifinales y la gran final y podíamos pensar en incluir a Marruecos pero le dijimos al presidente que no lo comentara porque iba a ir en contra de la candidatura. Lejos de eso, Sánchez le dijo al Rey Mohamed VI en una cumbre en Rabat que iban en la candidatura y ahí empezaron los verdaeros problemas"-

Eubiales fue tajante en la idea de "retirarnos de la candidatura si España no alberga la final. Sería inaceptable. Habría que irse" dijo el ex presidente en su charla con Juanma Rodríguez.. "Cada vez que le decía algo a Pedro Sánchez hacía lo contrario y se creó un enfrentamiento durísimo Federación Española. Moncloa"

Juanma Rodríguez comentó a Rubiales que ese enfrentamiento pudo ser el detonante de todo lo que le pasó después con el asunto del beso a Jenni Hermoso a lo que el ex presidente de la federación apuntó "no tengo pruebas de eso pero puede tener que ver y no me extraña que lo pienses"

Rubiales aseguró que "no está pensando ahora mismo en volver a ser presidente de la Federación. "Pienso más en mi familia, en mis negocios y, por supuesto, en quie se haga justicia"