Al Real Madrid Castilla le marcan un gol... haciendo el corro de la patata

El Águilas FC ha ganado 1-0 al Real Madrid Castilla en el Estadio Centenario El Rubial, provocando que el filial blanco firmase su primera derrota de la temporada en la Primera Federación. Los locales ganaron gracias a un planteamiento de gran solidez defensiva y efectividad sumado a un gol… como mínimo curioso.

El único tanto del encuentro llegó en el minuto 11 mediante una jugada ensayada en la que los locales ejecutaron, ojo, la táctica del "corro de la patata" en un saque de esquina, permitiendo a Javi Castedo rematar libre de marca con una volea impecable.

Así fue la jugada:

1️⃣ ¡𝖤𝖫 𝖢𝖮𝖱𝖱𝖮 𝖣𝖤 𝖫𝖠 𝖯𝖠𝖳𝖠𝖳𝖠 𝖣𝖤𝖲𝖯𝖨𝖤𝖱𝖳𝖠 𝖠𝖫 𝖢𝖠𝖲𝖳𝖨𝖫𝖫𝖠! 🥅 Javier Castedo aprovecha la estrategia del @aguilas_fc en el córner para poner el 1-0 en El Rubial. 📺 Canal Lineal de Primera Federación#PrimeraFederación pic.twitter.com/S16tQbo4yi — Primera Federación (@Primera_RFEF) September 12, 2026

Como se puede apreciar, el conjunto murciano hizo el corro de la patata para después romper sus posiciones y pillar a toda la defensa blanca sorprendida y anonadada.

El Castilla buscó la reacción insistente durante todo el partido, llegando a ver anulado por fuera de juego un tanto de Rachad Fettal al inicio de la segunda mitad.

La oportunidad más clara para empatar llegó en el minuto 68 con un penalti cometido sobre Diego Aguado, pero el guardameta Salcedo detuvo el lanzamiento de Rachad Fettal con los pies para asegurar la victoria histórica del conjunto local.