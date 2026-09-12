Hansi Flick revela que el verdadero objetivo del Barcelona es la Champions

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha advertido a sus jugadores en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo frente al Levante UD de la necesidad de mantener el nivel de exigencia. El técnico alemán ha destacado el buen momento de la plantilla, líder de la competición doméstica, pero ha dejado claro que la concentración debe ser máxima en todo momento. "Sabemos que tenemos una gran calidad, pero solo cuando hacemos las cosas bien, lo cual es fundamental para nosotros cuando mantenemos una intensidad alta", ha manifestado.

El germano ha insistido en que una ligera bajada en el rendimiento puede costar muy caro a sus pupilos. Para el preparador, la actitud y la mentalidad son innegociables si se quiere aspirar a todos los títulos de la presente temporada. "Si perdemos aunque sea un 10% de eso, la situación deja de ser buena", ha recordado, subrayando que el objetivo principal del cuerpo técnico es mejorar siempre. "Me gusta que ahora estemos disfrutando de la situación, pero por supuesto también que estemos concentrados al 100%", ha añadido.

A la hora de analizar la parcela ofensiva, Flick ha barajado distintas alternativas ante posibles rotaciones, mencionando a futbolistas como Anthony Gordon, Dani Olmo o Fermín. No obstante, ha querido detenerse de forma especial en la figura del brasileño Raphinha, a quien considera en un estado de forma sencillamente sensacional. "Cuando está así, para mí es uno de los mejores jugadores del mundo", ha confesado el responsable del banquillo blaugrana, mostrándose muy satisfecho con los últimos entrenamientos del primer equipo.

Más allá del ataque, el técnico ha puesto en valor el entramado defensivo del equipo, clave para que los resultados estén acompañando de esta forma en este tramo inicial del curso. Ha elogiado la labor de centrocampistas como Rodrigo, Gavi o Pedri, pero sus palabras más entusiastas han ido dirigidas a Pau Cubarsí. Según Flick, el joven central catalán está "jugando de maravilla" y ha dado un salto cualitativo evidente sobre el césped. "También en lo físico creo que ha mejorado mucho y eso es muy importante", ha detallado.

Sobre su inminente rival liguero, el entrenador ha alabado su estructura y su claridad de ideas a la hora de atacar, augurando que será un partido competido para medir las fuerzas de su propio equipo. Además, preguntado por la reciente renovación del joven canterano Hamza Abdelkarim, ha aplaudido la gestión de la directiva, señalando que es un futbolista con un perfil diferente que supone un gran proyecto de futuro para la entidad. En cuanto a su propia continuidad, ha preferido con humildad desviar el foco mediático hacia sus jugadores.

Finalmente, Flick ha reflexionado sobre las aspiraciones en este curso deportivo. Ha admitido que ganar la Liga de Campeones es el gran anhelo de la plantilla, pero ha recalcado la importancia de revalidar el título nacional también. Para aguantar la tremenda exigencia del calendario, el alemán ha hecho hincapié en la necesidad imperiosa de cuidar el cuerpo y la mente. En este sentido, ha celebrado las obras de mejora en las instalaciones del club, esperando que el nuevo gimnasio y las futuras zonas de recuperación ayuden a los futbolistas a mantener su nivel óptimo.