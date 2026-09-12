¿Qué le pasa a Pablo Barrios? Nueva lesión y problemas para el Atlético

El Atlético de Madrid ha confirmado una mala noticia para los intereses de Diego Pablo Simeone de cara al exigente calendario que afronta el equipo en este tramo inicial de la temporada. El centrocampista madrileño Pablo Barrios padece una lesión miofascial de bajo grado en la pierna derecha, un contratiempo físico que le apartará de los terrenos de juego a corto plazo y que merma las opciones en la medular del conjunto rojiblanco.

La entidad colchonera ha emitido este sábado un parte médico oficial en el que detalla la situación del canterano. Según la nota publicada en su página web, el futbolista acabó con ciertas molestias tras el intenso choque europeo que el equipo disputó entre semana en Anfield frente al Liverpool. Tras su regreso a la capital de España, el jugador se ha sometido a diversas pruebas por parte de los servicios médicos del club, las cuales han arrojado un diagnóstico que, si bien no reviste una gravedad extrema, sí obliga a parar al joven talento.

A causa de esta dolencia muscular, el cuerpo técnico ya sabe de forma definitiva que el futbolista "no estará disponible" para el compromiso liguero de este fin de semana. El equipo se desplaza a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad este domingo a las 21:00 horas, en un duelo correspondiente a la quinta jornada del campeonato doméstico. El feudo donostiarra es siempre un escenario complicado y la ausencia del canterano supondrá un reto añadido para la pizarra del entrenador argentino.

El comunicado emitido por la institución madrileña también ha querido aportar algo de luz sobre los pasos a seguir en la recuperación del jugador. En concreto, el mediocentro rojiblanco comenzará de inmediato un tratamiento que intercalará sesiones continuadas de fisioterapia con un trabajo específico de readaptación en las instalaciones del gimnasio de la ciudad deportiva. Como suele ser habitual en este tipo de dolencias, la nota de prensa concluye afirmando que la propia evolución clínica marcará las fechas precisas de su vuelta a la rutina grupal.

La baja de este pilar en el centro del campo obligará a buscar alternativas en una plantilla que este año debe hacer frente a una gran exigencia competitiva. El calendario de élite no da tregua y los colchoneros tendrán que tirar de fondo de armario para suplir la entrega y el despliegue físico que siempre aporta sobre el césped. Queda por ver qué variantes tácticas ensayará el cuerpo técnico para paliar esta notable ausencia en una de las zonas más sensibles y exigentes de todo el terreno de juego.