Simeone avisa de los riesgos de la posesión inútil y zanja las críticas a su hijo

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha comparecido este sábado ante los medios de comunicación en la víspera del encuentro correspondiente a la quinta jornada del campeonato liguero que medirá a su equipo frente a la Real Sociedad en San Sebastián. Durante su intervención, el técnico rojiblanco ha reflexionado en profundidad sobre el estilo de juego en este arranque de la temporada 2026-2027, restando valor a tener la pelota si no se genera peligro real.

"Las características de los futbolistas van llevando al equipo a una forma de jugar", ha explicado el preparador argentino. Para Simeone, la clave radica en que el dominio del balón tenga un propósito claro. En este sentido, ha recordado una jugada concreta del reciente compromiso europeo ante el Liverpool en la Champions League. "Mientras las jugadas tengan destino, la posición siempre es valorada; cuando no lo tiene, el rival aprovecha para posicionarse mejor y le da más tiempo para defender", ha sentenciado, advirtiendo de que las pérdidas de pelota resultan muy complicadas si el ataque no está bien sostenido.

Más allá del debate sobre el estilo ofensivo, el entrenador colchonero ha puesto el foco en la solidez atrás. Ha reconocido que el bloque cuenta con margen de mejora y que resulta imperativo crecer en la parte defensiva para mantener la portería a cero con mayor asiduidad. Según su análisis, salvo en el tropiezo por 3-0 en Bilbao, el equipo ha demostrado un protagonismo importante en ataque marcando en todos los encuentros, pero necesita evolucionar en la contención para no ceder puntos.

Simeone también ha repasado la actualidad de varios nombres propios de la plantilla. Ante la nueva baja médica del centrocampista Pablo Barrios, ha asegurado que buscarán competir al máximo nivel con los jugadores disponibles, tal y como hicieron el curso pasado. Asimismo, ha restado hierro a sus decisiones tácticas respecto a Kang-in Lee, explicando que sus sustituciones responden únicamente a la búsqueda de frescura física en los compases finales de los partidos.

El aspecto individual también ha salpicado la rueda de prensa al ser cuestionado por las críticas vertidas sobre su hijo Giuliano Simeone. Fiel a su estilo directo, ha evitado entrar en polémicas y ha afirmado que "su trabajo habla por sí solo". Además, ha lamentado la ausencia del ariete noruego Alexander Sorloth, de quien ha destacado que aporta unas características ofensivas únicas en la actual configuración de la plantilla.

De cara al inminente choque frente a la escuadra donostiarra, el técnico ha subrayado la necesidad de alcanzar un equilibrio defensivo que se prolongue durante los noventa minutos. "Tenemos un rival que compite muy bien, que tiene una muy buena intensidad en su trabajo colectivo", ha elogiado. El objetivo principal será evitar las desconexiones sufridas en las segundas partes de compromisos recientes y llevar el partido al terreno donde el conjunto madrileño se sienta más dominante.